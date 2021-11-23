超商大夜店員：乾脆取消室內戴口罩！否則出事只能自認倒楣？

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市發生超商店員因提醒客人戴口罩，卻被刺身亡，震驚社會。對此，指揮中心呼籲超商及店家第一線人員以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭宣導。不過，有大夜班人員希望乾脆取消室內戴口罩，否則若出事只能自認倒楣嗎？

回顧案情，21日清晨5時許，41歲紙雕師蔣姓男子前往桃園龜山一間超商買東西，因不滿被蔡姓店員提醒沒戴口罩，竟然「三進三出」超商，並持刀將店員刺死，遭法官裁定羈押、不禁見。

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▲▼蔣男刺死超商店員，遭法官裁定羈押、不禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）



指揮中心發言人莊人祥表示，針對這起超商人員被刺殺案，指揮中心感謝超商及店家第一線人員防疫貢獻。他呼籲以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導，降低員工與客人發生衝突風險。至於該如何處理不戴口罩進入超商的民眾，他提及，超商都有錄影監視器，可以直接舉報裁罰。

針對勸導制度是否需要改善，萊爾富發出聲明宣布，即日起不再強制宣導跟提醒顧客需佩戴口罩入店。7-11則表示，會依規範作業，避免與消費者發生糾紛。

▼莊人祥呼籲，超商店員以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導戴口罩。（圖／指揮中心提供）

全家則表示，從未強制要求店員提醒顧客佩戴口罩，未來會依照「不勉強規勸戴口罩」的原則。OK則表示，未來會進行柔性、禮貌勸導政策，並設置警民連線來保護店員。4大超商都強調，店員要先以保護自身安全為優先。

《中時新聞網》報導，中部一名劉姓超商大夜班人員認為，希望指揮中心乾脆取消室內戴口罩，因他在鄉下地區門市，平時都只有一人，難道出事只能自認倒楣嗎？