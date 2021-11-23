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益生菌專家PO誇張廣告文挨罰　堅稱「宣導營養教育」提告吞敗

▲▼ 益生菌專家蔡英傑教授 。（圖／翻攝《蔡英傑教授腸命百歲會談室》粉絲專頁）

▲益生菌專家蔡英傑教授。（圖／翻攝《蔡英傑教授腸命百歲會談室》粉絲專頁）

記者黃哲民／台北報導

號稱「台灣益生菌之父」的生化教授蔡英傑，在個人臉書粉絲專頁po文標榜他研發的PS128精神益生菌「可幫助改善睡眠障礙」，被台北市府衛生局認定涉及誇張易生誤解、依《食品安全衛生管理法》裁罰4萬元，蔡提告抗罰，自稱僅宣導營養教育，台北地院認定蔡為特定產品做廣告，判他敗訴。

蔡英傑擁有日本東京大學農學博士學位，長期研發益生菌，創立臺灣乳酸菌協會並擔任2屆理事長，去年（2020年）有人檢舉蔡英傑在個人臉書粉絲專頁《蔡英傑教授腸命百歲會談室》，連續po文標榜PS128精神益生菌「在動物實驗中可有效舒緩憂鬱、焦慮等症狀」、「可幫助改善睡眠障礙」等語，整體訊息涉及誇張易生誤解等內容。

台北市府衛生局認定蔡英傑的po文違反《食安法》第28條第1項規定，裁罰他4萬元。蔡告衛生局要求撤罰，堅稱po文沒推薦或連結任何特定產品資訊，PS128精神益生菌是他和團隊研發的特定菌種，他致力推廣正確的益生菌知識、分享研究團隊最新成果，粉絲專頁文章應視為對民眾的「營養宣導教育」。

台北市府衛生局反駁指出，蔡英傑本案po文是「廣告」，已涉及「維持或改變人體器官、組織、生理或外觀功能」，而有誇張易生誤解的宣傳，誤導消費者陷入錯誤聯想，且廣告即使沒直接提及特定產品或廠商名稱，但若留有聯絡或諮詢電話，可藉此購買與廣告內容相關的產品，仍屬違規。

法官採納台北市府衛生局的看法，並指蔡英傑在粉絲專頁內其他文章，曾提及2款特定的益生菌產品，包括功效與販售通路，其中1款就是以PS128精神益生菌為產品成分，顯然與蔡的辯解不符，蔡更擔任產銷這2款產品的生醫公司研究顧問，並授權使用PS128精神益生菌製成商品，確有商業用途。

法官認定蔡英傑po文為「廣告」，招徠消費者循線購買，並誤導消費者相信吃了「可幫助改善睡眠障礙」，已宣傳特定生理功能或效果、明顯誤導民眾正確均衡飲食觀念，台北市府衛生局裁罰於法有據且僅為最低罰鍰，判蔡敗訴，可上訴。

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