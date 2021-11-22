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法院調解同意離婚　大S、汪小菲聲明「繼續給孩子全部的愛」

▲▼大S,汪小菲,張蘭（圖／翻攝自微博／大S、汪小菲）

▲大S與汪小菲（左圖）經台北地院調解達成離婚，右圖為汪小菲與母親張蘭。（圖／翻攝自微博／大S、汪小菲）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲確定結束10年婚姻！雙方日前透過台北地院家事法庭法官調解同意離婚，將由法院寄調解書給戶政事務所辦理離婚登記，雙方不必碰面一起前往，各自辦理身分證、戶口名簿配偶記載更正即可，雙方也發表聲明，將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴，盼外界給雙方更多私人空間。

▲▼大S、汪小菲共同發表聲明「和平解除婚姻關係」 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲大S、汪小菲共同發表聲明「和平解除婚姻關係」。（圖／記者黃哲民翻攝）

大S與汪小菲今（22日）發表聲明全文如下：

致各位關心汪小菲先生和徐熙媛女士的朋友們：
感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。
汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。

希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。

徐熙媛
律州聯合法律事務所
賴芳玉律師
汪小菲
華通國際法律事務所
呂月瑛律師

2021年11月22日

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