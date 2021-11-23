前法官開庭遲到掰「電腦故障」罰63萬　6個月後宣布選議員

記者黃翊婷／綜合報導

台北地院前法官張耀宇在任職期間多次開庭遲到，還用LINE指示書記官以「電腦故障」為由無法準時開庭，欺瞞當事人，被判決裁罰6個月薪水，共63萬元。現為律師的張耀宇11月19日在臉書PO文表示，將投入明年的中正萬華區市議員選舉，掀起網友熱議。

▲張耀宇曾擔任台北地院法官。（圖／翻攝自Facebook／台大律師張耀宇，下同）

根據監察院彈劾文指出，張耀宇在2015年到2017年間，承辦案件超過4個月未進行而停滯者，共有31件，影響當事人權益；他也曾在開庭遲到時，並用LINE指示書記官，以「電腦故障」為由無法準時開庭欺瞞當事人；不僅如此，其他2名法官也經常等候他到場後，才開始合議進行庭訊。

此外，張耀宇曾於預定庭期缺席，最後由審判長洽由其他法官代為開庭，由於經常遲到，所以他也常常授權書記官幫忙處理電腦中的文件。監察院認為張耀宇不當授權書記官使用因法官職務所配發，專屬法官之電腦與系統製作裁判原本，怠忽職守；另外還查出他承辦105年度訴字第535號案件，竟先後製作內容不同之判決，以規避辦案時效研考規定，以及承辦106年度聲字第1549號案件，收案後未及時處理，也沒查明受刑人已經移監，導致受刑人收受裁定後，已逾執行期限6日，最後受刑人反過來向台北地院聲請刑事補償。

監察院指出，張耀宇的行為「斲傷司法威信而情節重大，爰依法彈劾」，經彈劾後送回懲戒法院職務法庭。懲戒法院在今年5月7日判罰張耀宇6個月薪水，共63萬元，不過，當時張已經請辭法官職務，成為執業律師。

▲張耀宇參選聲明。

張耀宇11月19日透過新成立的臉書粉絲專頁PO文宣布，將參選明年的中正萬華區市議員選舉，他在文中提到，自己是一名律師，也是2個孩子的父親，就讀建中、台大法學院，曾在台北地方法院服務，是土生土長的萬華人，「不論是過去擔任法官的歲月，或者成為執業律師的每一天，我都堅守職業道德，為不冤發聲、為正義捍衛到底」，之所以選擇投入選戰，是希望「堅守法律人的精神與價值，打造一個公平正義的台灣社會」。

消息傳開後，有支持者力挺張耀宇，祝福他順利通過民眾黨黨內初選；也有人挖出他過去遲到扯謊的判決，並在PTT留言酸諷，「這就是新政治」、「新政治的人才一定要收啊」。