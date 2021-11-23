　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前法官開庭遲到掰「電腦故障」罰63萬　6個月後宣布選議員

記者黃翊婷／綜合報導

台北地院前法官張耀宇在任職期間多次開庭遲到，還用LINE指示書記官以「電腦故障」為由無法準時開庭，欺瞞當事人，被判決裁罰6個月薪水，共63萬元。現為律師的張耀宇11月19日在臉書PO文表示，將投入明年的中正萬華區市議員選舉，掀起網友熱議。

前法官張耀宇宣布參選明年的中正萬華區市議員選舉。（圖／翻攝自Facebook／台大律師張耀宇）

▲張耀宇曾擔任台北地院法官。（圖／翻攝自Facebook／台大律師張耀宇，下同）

根據監察院彈劾文指出，張耀宇在2015年到2017年間，承辦案件超過4個月未進行而停滯者，共有31件，影響當事人權益；他也曾在開庭遲到時，並用LINE指示書記官，以「電腦故障」為由無法準時開庭欺瞞當事人；不僅如此，其他2名法官也經常等候他到場後，才開始合議進行庭訊。

此外，張耀宇曾於預定庭期缺席，最後由審判長洽由其他法官代為開庭，由於經常遲到，所以他也常常授權書記官幫忙處理電腦中的文件。監察院認為張耀宇不當授權書記官使用因法官職務所配發，專屬法官之電腦與系統製作裁判原本，怠忽職守；另外還查出他承辦105年度訴字第535號案件，竟先後製作內容不同之判決，以規避辦案時效研考規定，以及承辦106年度聲字第1549號案件，收案後未及時處理，也沒查明受刑人已經移監，導致受刑人收受裁定後，已逾執行期限6日，最後受刑人反過來向台北地院聲請刑事補償。

監察院指出，張耀宇的行為「斲傷司法威信而情節重大，爰依法彈劾」，經彈劾後送回懲戒法院職務法庭。懲戒法院在今年5月7日判罰張耀宇6個月薪水，共63萬元，不過，當時張已經請辭法官職務，成為執業律師。

前法官張耀宇宣布參選明年的中正萬華區市議員選舉。（圖／翻攝自Facebook／台大律師張耀宇）

▲張耀宇參選聲明。

張耀宇11月19日透過新成立的臉書粉絲專頁PO文宣布，將參選明年的中正萬華區市議員選舉，他在文中提到，自己是一名律師，也是2個孩子的父親，就讀建中、台大法學院，曾在台北地方法院服務，是土生土長的萬華人，「不論是過去擔任法官的歲月，或者成為執業律師的每一天，我都堅守職業道德，為不冤發聲、為正義捍衛到底」，之所以選擇投入選戰，是希望「堅守法律人的精神與價值，打造一個公平正義的台灣社會」。

消息傳開後，有支持者力挺張耀宇，祝福他順利通過民眾黨黨內初選；也有人挖出他過去遲到扯謊的判決，並在PTT留言酸諷，「這就是新政治」、「新政治的人才一定要收啊」。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1
大S離婚內幕「分產細節曝光」！房子全在她名下　超有遠見成大贏
狗仔爆汪小菲早有新歡！女生條件優「20多歲又貌美」：比他還有
「雲街」現身清晨12.3℃！北北基濕冷大雨　明晨再探底11度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

林錦昌、張景森深入馬祖親手釀老酒　明年藝術島展開時開譚品嚐

前法官開庭遲到掰「電腦故障」罰63萬　6個月後宣布選議員

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

「螞蟻雄兵」計畫啟動！國民黨加500場公投宣講　朱立倫夜宿自由廣場

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

葉元之爆公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸：小貼心未違反規定

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

林錦昌、張景森深入馬祖親手釀老酒　明年藝術島展開時開譚品嚐

前法官開庭遲到掰「電腦故障」罰63萬　6個月後宣布選議員

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

「螞蟻雄兵」計畫啟動！國民黨加500場公投宣講　朱立倫夜宿自由廣場

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

葉元之爆公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸：小貼心未違反規定

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

馬祖國際藝術島用「窗框」說故事　感受戰爭的框架與壓抑

一蘭拉麵台中店24日開幕　超狂粉絲提前2天排隊

離婚李正帆原因曝光！　王若涵「狂被踩2底線」痛哭心死斷15年婚

孟耿如翻領襯衫配短褲根本「最美孕少女」　4款法式復古風格衣櫃必備

新店好爸爸在家門口被槍殺　警曝「帽T殺手」是熟人：早有預謀

張惠妹重返小巨蛋時間曝！「阿妹條款」成挑戰：這指標一超過秒斷電

「超市二哥」美廉社11／30上市：盼未來全台7761個里都有店

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

大S離婚完整時間軸曝光！斷10年婚「最在意孩子」法院只開庭1次

美財長葉倫：物價升騰會降溫　聯準會舉足輕重

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

2公里「虎尾美人樹花道」現在正美

被馬英九點名不懂核廢才反對　侯友宜：沒能力處理就沒辦法談核電

ET民調／2024總統大選　侯友宜領先賴清德3.2%　柯文哲21%

公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸回應了

中科院萬名員工出國須經核准　不得入中或經中港澳轉機

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

更多熱門

相關新聞

大S、汪小菲可各自辦理離婚登記

大S、汪小菲可各自辦理離婚登記

藝人大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲確定結束10年婚姻！雙方日前透過台北地院家事法庭法官調解同意離婚，將由法院寄調解書給戶政事務所辦理離婚登記，雙方不必一起前往，各自辦理身分證、戶口名簿配偶記載更正即可，雙方也發表聲明，將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴，盼外界給雙方更多私人空間。

陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

陳時中「傲慢語錄回顧」　民眾黨批：沒有最傲慢只有更傲慢

黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

即／誹謗總統拒不出庭　彭文正被通緝了

即／誹謗總統拒不出庭　彭文正被通緝了

超過晚上10點找檢察官會被罵　中檢澄清

超過晚上10點找檢察官會被罵　中檢澄清

關鍵字：

民眾黨議員張耀宇台北地院

讀者迴響

熱門新聞

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

經紀人無奈曝鄧佳華「私底下為人」

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

猛撞捲入車底　女騎士不治

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

前師大快攻手陳昱翰傳意外離世

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！醫心疼曝原因

最冷時刻來了　彭啟明：最低12度

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面