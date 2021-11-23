國中女週末不想獨自在家　軍人「約旅館休息」賠42萬換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2020年1月間在超商結識就讀國中的13歲少女小美（化名），因為對方不想週末獨自在家，於是相約到旅館休息，進而發生性行為。由於陳男當時是軍人，台北地院法官考量到他已經與女方家屬達成和解，也取得原諒，最終判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年，還要賠償42萬元、接受5場法治教育課程。

▲陳男一時衝動與就讀國中的小美發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，陳男（已在2020年2月間退伍）去年1月20日凌晨在台北市某超商遇到不想獨自在家的小美，相互攀談之後，女方自願陪同一起去醫院探病，清晨時他詢問是否要到旅館休息，雙方進而發生性行為。後來小美的母親經社工告知，發現女兒一夜未歸，報警處理才揪出此事。

對於上述情節，陳男在審理過程中皆坦承不諱。台北地院法官認為，案發當時陳男23歲，還是一名軍人，由於正值青壯之年、年輕氣盛，一時思慮不周才會觸法，考量到他全程並未脅迫小美，也不是主動故意尋找未成年少女當成下手目標，犯罪情節及主觀惡性較輕。

此外，陳男事後主動表明想與小美及其家人商談和解，並在開庭時主動道歉，提出願意賠償30萬元的和解方案；經過溝通之後，女方同意以42萬元達成和解，同時向法院請求從輕量刑。

法官表示，陳男積極彌補自己的損害，出庭時也出示匯款單據證明誠意，加上他已經獲得小美原諒，最終依對未滿14歲女子為性交罪，判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年，另外應賠償42萬元，並接受5場法治教育課程，全案仍可上訴。