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快訊／彭文正被通緝了！誹謗總統拒不出庭　法官：已無拘提實益

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地院上月開庭審理《政經關不了》主持人彭文正，涉嫌誹謗總統蔡英文是「假博士」的「論文門」案，人在美國的彭文正委由律師聲明表示，因顢頇政府規定返台要集中隔離14天，他擔心身陷危險，無法出庭，公訴檢察官當庭質疑彭滯留、藏匿、逃亡美國，聲請法院下命拘提，法官審理後，19日正式對彭文正發布通緝。

▲▼ 彭文正被告過失傷害交通事故案，北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院正式對彭文正發布通緝。（資料照／記者劉昌松攝）

法院裁定通緝的理由是，「被告已表明不願回國、不願到庭之意思，所提不到庭之理由均非正當，甚至謬稱其居住地址為白宮，誑稱『等國際刑警來抓，如果駁火最好』等語，足證被告有逃亡之事實，而被告身在我國法權所不及之美國，無拘提之實益。是按刑事訴訟法第84條規定，於110年11月19日予以通緝。」

檢察官起訴彭文正，因為電視節目無預警停播後，對蔡英文心生怨懟，且為了增加節目移到Youtube後的網路點閱收益，明知總統府在2019年9月已經提出論文原稿等證據後，未經進一步查證，持續質疑、批評蔡英文未取得英國政經學院(LSE)的博士學位，詆毀蔡的名譽，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪。

台北地院是在8月20日開庭審理彭文正被控誹謗案，時間一到，彭文正經點名3次仍未現身，承審法官姚念慈請公訴檢察官劉承武表示意見，劉質疑「彭早知道開庭時間，被告滯留美國，蓄意不到庭，拖延訴訟，藏匿、逃亡美國，顯示在台無固定住居所，有逃亡之虞，已經可以通緝了，聲請法院依法拘提。」

彭的辯護律師張靜則代彭宣讀聲明表示，彭很想出庭，「因為無能顢頇的政策，回國要集中隔離14天，情治單位白色恐怖再現，我在美國都要跟蹤我，所以拒絕出庭，放棄言論自由的抗辯，唯一抗辯就是蔡英文是個假博士。」律師李震華表示，如果下次庭期定在12月底以後，律師會協助敦促彭文正回國，對於檢方認為彭已達可通緝的程度，李震華則說：「歡迎檢察官到美國去拘提。」

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