出戰2022台北市長？　林佳龍未鬆口：全力支持民進黨提名人選

▲林佳龍接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，外界關注綠營台北市長佈局進度，交通部前部長林佳龍23日在出席台灣智庫「2032國家新願景跨世代對話」論壇時受訪表示，目前他僅投入光合之行、擔任台中市第二選區立委補選參選人林靜儀的主任委員，希望黨依照民主程序，推出最強的直轄市長候選人，「我一定會全力支持」。

林佳龍今天上午受訪時，被媒體問及，近期有民調顯示，林佳龍與衛福部長陳時中是台北市長候選人潛在人選，他回應，他現在投入光合之行，向各界傾聽、請益，同時也擔任台中市第二選區立委補選參選人林靜儀的主任委員，另外像台灣智庫20週年、大肚山產創基金會的發展，也利用這段卸任公職的時機，投入更多心力。

林佳龍說，至於有關於2022選舉的事情，現在民進黨已經有了徵召和提名的辦法，他個人事小，重要的是黨主席一定會為台灣推舉出最好的人選，他也會全力支持黨所提名的人選。

媒體追問，倘若黨有需要，林佳龍是否會投入選戰？林佳龍說，未來還有時間，他目前就是投入既定安排的行程，未來黨的機制一定會徵詢各界，推出最理想的人選。

媒體也問及，林佳龍覺得自己與陳時中相較，誰出戰台北市長勝算較高？林佳龍重申，現在離選舉還有很長的時間，選情變化非常快速，民進黨全代會已經通過，將由黨主席來協調徵召，這樣應該可以考量包括參選人條件、各種輔選的因素，所以就按照民主程序進行，他作為民進黨員，也希望黨推出最強的直轄市長候選人，「我一定會全力支持」。