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ET民調／2022台北市長三腳督　蔣萬安39.7%贏陳時中　黃珊珊18.1%

▲▼黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

在1218全國性公投大戰中，國民黨立委蔣萬安的基層宣傳動作也讓明年台北市長選舉成為政壇近來關注焦點。根據《東森新媒體ETtoday》最新民調結果顯示，在民進黨的黨內互比中，台北市民最支持陳時中；民眾黨的黨內互比，台北市民最支持黃珊珊。若藍綠白各派出蔣萬安、陳時中、黃珊珊出戰2022台北市長，在三腳督的戰局下，蔣萬安以39.7%支持度領先，其次依序為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，此次調查由民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年11月17日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿19歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,789份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.32%。

根據調查結果顯示，在黨內互比方面，民進黨的陳時中與林佳龍支持度差異不大，陳時中支持度22.5%，林佳龍支持度19.6%，差距2.9%，「都不支持」民眾達45%，另有12.9%不表態。民眾黨部份，黃珊珊支持度37.3%，高虹安支持度7.2%，兩人差距30.1%，都不支持的民眾達36.1%，不表態的則有19.5%。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

以下為此次「2022台北市長選舉人選調查」調查結果內容：

蔣萬安、陳時中藍綠對決

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，本次調查結果顯示，若2022台北市長由陳時中與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣萬安以50.3%的支持度領先，陳時中為32.0%，兩人差距18.3%。

從《ETtoday新聞雲》歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度逐漸上升，陳時中支持度呈現下滑趨勢，在2020年9月的調查中，蔣萬安獲43.7%支持度，陳時中39.1%，雙方差距4.6%；在2021年7月的調查中，蔣萬安支持度增至49.7%，陳時中下滑至34.5%，兩人支持度差距開始拉大。

本次民調與上上次民調（2020年9月）相比，歷經1年2個月時間，蔣萬安民調爬升6.6個百分點，陳時中下滑7.1個百分點，雙方支持度差距從4.6擴大至18.3%。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

蔣萬安、陳時中、黃珊珊三腳督

根據調查結果，若民眾黨由高虹安加入戰局，高虹安支持度8%，但蔣萬安的支持度從50.3%減少5.5%至44.8%，陳時中的支持度由32.0%減少0.4%至31.6%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至13.2%，蔣萬安小勝。另有7%投廢票或不投票，8.6%回答不知道。

若民眾黨改由黃珊珊加入戰局，相較於高虹安僅得8%的支持度，黃珊珊支持度18.1%，而蔣萬安的支持度將從50.3%下滑10.6%至39.7%，陳時中的支持度則由32.0%減少3.8%至28.2%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至11.5%，蔣萬安小勝，相較於高虹安，黃珊珊加入戰局對蔣萬安的支持度具有較大影響。另有5.6%投廢票或不投票，8.4%表示不知道。

相較前次調查（2021年7月），黃珊珊因抗疫表現支持度從10.7%提升至18.0%，然隨著疫情趨緩，黃珊珊的支持度未明顯提升，本次調查支持度為18.1%，微幅增加0.1個百分點；蔣萬安支持度亦無太大變化，僅提升0.9%；陳時中支持度下滑4.1%，但因蔣萬安與黃珊珊兩人支持度無太大變化，估計陳時中原先支持者多數轉為不知道或不投票等無反應狀態。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

蔣萬安、林佳龍藍綠對決

根據調查結果顯示，若2022台北市長是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣萬安以50.6%的支持度勝過林佳龍的支持度29.0%，兩人差距21.6%，蔣萬安勝。

陳時中、林佳龍兩人分別與藍營蔣萬安對戰，與蔣萬安的支持度差距並無太大差異，陳時中與蔣萬安差距18.3%，林佳龍與蔣萬安差距21.6% ，若2022台北市長選舉由林佳龍代表民進黨參選，後續變化仍待觀察。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

蔣萬安、林佳龍、黃珊珊三腳督

根據調查結果顯示，若民眾黨由高虹安加入戰局，高虹安支持度7.8%，而蔣萬安的支持度將從50.6%減少4.1%至46.5%，林佳龍的支持度則由29.0%減少1.4%至27.6%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至18.9%，蔣萬安仍獲勝。另有7.9%表示不投票或投廢票，10.2%則表示不知道。

若民眾黨由黃珊珊加入戰局，黃珊珊支持度雖然只有18.2%，但蔣萬安的支持度將從50.6%下滑9.8%至40.8%，林佳龍的支持度則由29.0%減少3.6%至25.4%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至15.4%。相較於高虹安，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

柯文哲施政滿意度50.8%

另外，有關台北市長柯文哲施政滿意度，根據調查結果顯示，柯文哲施政滿意度為50.8%（非常滿意8.5%、還算滿意42.3%）；另有44.1%台北市民對現任市長柯文哲感到不滿意（非常不滿意19.3%、不太滿意24.8%）。

▲▼北市民調。（圖／東森新媒體ETtoday民調中心）

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