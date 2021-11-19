快訊／蔡英文譴責黃士修恐嚇　感謝許永輝堅定說出核四的真相

▲蔡英文譴責黃士修恐嚇行為。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

第二場電視公投意見發表會於昨（18）日落幕，不過，在重啟核四公投一案，正方代表黃士修於發表意見時語帶威脅「你身家安頓好了嗎？」，遭民進黨視為恐嚇。對此，總統蔡英文今（19）日透過臉書譴責黃士修，人身攻擊或恐嚇威脅，只是傷害台灣的民主，並無法說服任何人。

對於重啟核四的風險，反方代表、台電核能發電處長許永輝說，「今天你要我再把已成家，背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼，背著核安的風險，我做不到！」、「我也要告訴正方代表，你要告我，改變不了核四無法重啟的事實，我也要敬告在正方代表背後的鍵盤高手，你沒在核一二三廠拿起過一支手動扳手，沒帶弟兄衝過現場，不要來跟我講，你有多愛核四。」

許永輝也說到，核四能不能重啟，必須建立在客觀的事實和專業的判斷，核四不是現在的原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢放核四這張考卷過關。

黃士修則表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接下來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

對此，蔡英文表示，許處長對於核四的真誠發言，感動很多人，他也提出非常多重要的專業經驗，提供給大家參考。此外，對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，「我也要譴責這種行為。」

蔡英文說，中選會舉辦發表會，是讓正反方都有公平的機會，充分表達意見，也讓社會可以了解公共政策。人身攻擊或恐嚇威脅，只是傷害台灣的民主，並無法說服任何人。

蔡英文也說，許處長說的沒錯，恐嚇、攻擊並不會讓核四變得安全，「我要謝謝他堅定說出核四的真相。他曾經擔任核二廠長，現在是核能發電處的處長，是在第一線保證核安的工程師，對於核四的不安全性，他的意見絕對值得所有人參考。」

蔡英文強調，公投絕不是政黨對決，公投將決定台灣未來的發展，我們都要依據科學專業進行討論，共同為台灣做出最正確的決定。

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

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