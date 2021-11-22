ET民調／2024總統大選　侯友宜領先賴清德3.2%　柯文哲支持度21%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

1218全國性四大公投，藍綠對決已進入最後30天的肉搏戰，總統蔡英文領軍的民進黨與國民黨主席朱立倫率領的地推部隊，在各地的實體宣講活動持續進行，這場被視為 2022縣市大選與2024總統大選前哨戰的公投，也格外受到矚目。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心公布「2024總統選舉人選調查」最新結果顯示，國民黨侯友宜與朱立倫的黨內互比，侯友宜勝；民進黨賴清德與鄭文燦的黨內互比，賴清德勝。若2024總統選舉是由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決，侯友宜以41.8%的支持度小勝賴清德38.6%；若柯文哲加入戰局，柯文哲的支持度為21%，侯友宜的支持度將從41.8%下滑11.5%至30.3%；賴清德的支持度則由38.6%減少3.1%至35.5%，賴清德反為會逆轉為微幅領先。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，對照ETtoday歷次的未來政治領袖評比調查，侯友宜與賴清德皆擁有穩定的支持度，侯友宜看好度一直維持冠軍領先地位，而賴清德的看好度多維持在前三名內。柯文哲在歷次政治領袖評比中，僅於2021年6月因憑藉醫生專業，各項果斷決策在疫情初期抗疫表現突出，獲得民眾看好，排名第二名，其餘調查都在第六名之後。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布2024總統選舉人選調查。（圖／民調中心，下同）

另外，以此次調查結果來看，若柯文哲參選2024總統，不論藍綠兩營推派人選為何，均無勝算，但卻瓜分不少藍營票源，使得綠營微幅領先。若2024總統選舉，賴清德不選，由鄭文燦代表民進黨參選：鄭文燦在歷次政治領袖評比表現，排名波動極大，2021年6月因受部桃群聚感染與華航諾富特事件等新冠肺炎疫情的影響，排名由第三名掉至第八名，最近一次的調查（2021年9月）又因疫情趨緩而上升至第四名，顯示鄭文燦尚未擁有一定數量的忠誠支持者，支持度易受事件影響而下滑，若鄭文燦參選2024總統選舉，現階段僅在對決國民黨朱立倫、民眾黨柯文哲時，微幅領先。

以下為此次「2024總統選舉人選調查」調查結果內容：

◎黨內互比：

在綠營賴清德與鄭文燦兩人中，民眾最支持賴清德

在藍營朱立倫與侯友宜兩人中，民眾最支持侯友宜



綠營互比：賴清德大幅領先

根據這次民調結果顯示，在綠營的賴清德與鄭文燦這兩人中，賴清德的支持度42.3%，鄭文燦的支持度12.1%，兩人的支持度差距有30.2%，表示「都不支持」以及不表態的民眾有45.6%。

藍營互比：侯友宜大幅領先

根據這次民調結果顯示，在藍營的朱立倫與侯友宜這兩人中，侯友宜的支持度43.0%，朱立倫的支持度13.4%，兩人的支持度差距有29.6%，表示「都不支持」以及不表態的民眾有43.6%。

◎若2024總統選舉由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決：侯友宜微幅領先！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：賴清德微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜以41.8%的支持度小勝賴清德38.6%的支持度，兩人差距3.2%。

若柯文哲加入戰局，柯文哲的支持度為21%，侯友宜的支持度將從41.8%下滑11.5%至30.3%；賴清德的支持度則由38.6%減少3.1%至35.5%，賴清德與侯友宜的支持度差距拉近為5.2%，賴清德逆轉為微幅領先。

◎若2024總統選舉由賴清德與朱立倫兩人藍綠對決：賴清德勝！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：賴清德勝！



根據調查，若2024總統選舉是由賴清德與朱立倫兩人藍綠對決，賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。

若柯文哲加入戰局，則賴清德支持度38.6%，柯文哲支持度25.5%，兩人差距13.1%，賴清德勝。

◎若2024總統選舉由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決：侯友宜勝！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：侯友宜微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜以46.7%的支持度勝過鄭文燦的支持度30.9%，兩人差距15.8%。

若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從46.7%下滑13.2%至33.5%；鄭文燦的支持度則由30.9%減少2.0%至28.9%，侯友宜與鄭文燦的支持度差距拉近為4.6%，侯友宜微幅領先。

◎若2024總統選舉由鄭文燦與朱立倫兩人藍綠對決：鄭文燦微幅領先！

若台灣民眾黨的柯文哲加入戰局：鄭文燦微幅領先！

根據調查，若2024總統選舉是由鄭文燦與朱立倫兩人藍綠對決，則鄭文燦以38.4%的支持度小勝朱立倫的支持度32.4%，兩人差距6.0%。另回答不投票或投廢票者比例為15.8%，回答不知道者13.4%。

若柯文哲加入戰局，則鄭文燦會勝出，支持度32.9%，柯文哲支持度28.3%，兩人差距4.6%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，本次民調由民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年11月17日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,833份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.29%。進行統計分析之前，原始資料先依台閩地區最新人口統計資料（110年10月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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