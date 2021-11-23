台灣智庫創立20週年　蔡英文讚「他們」助民進黨制定政策

▲蔡英文出席台灣智庫論壇。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

創立於2001年的財團法人台灣智庫屆滿20週年，總統蔡英文23日出席台灣智庫「2032國家新願景跨世代對話」論壇，直言台灣智庫在3次政黨輪替扮演重要角色，許多智庫成員後來都進入到民進黨智庫，協助擬定「十年政綱」等內容，對後來執政產生重大影響，期許台灣智庫繼續培養人才，接力深耕其最愛的這片土地。

蔡英文會中表示，台灣智庫20年的打拼是不容易的堅持，當年，台灣智庫伴隨著首次政黨輪替而成立，至今台灣已經歷經了3次政黨輪替，不論政局怎麼樣變化，不變的是，台灣智庫一直扮演著一個重要平台、角色，集結各領域專家學者，一起為國家貢獻力量，並讚美台灣智庫共同創辦人林佳龍、文化部前部長鄭麗君、國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部次長曾文生及許多民意代表，都曾參與台灣智庫運作，後來也進入民進黨智庫，協助民進黨制定政策。

蔡英文說，過去民進黨公布的「十年政綱」，就是在無數會議裡面所產生的，她記得大家為了什麼是對台灣最好的政策，爭辯到面紅耳赤，最後取得共識的政策方向，對後來執政都產生了重大的影響。

蔡英文並指，台灣未來的挑戰確實很大，必須讓政策能夠因應各種變局，也需要產官學研各界參與，讓政策制定過程能夠反映社會期待，謝謝台灣智庫為台灣所做的一切，未來也希望能夠一起努力讓國家進步持續發展，「期許台灣智庫繼續培養人才，接力深耕我們最愛的這片土地」。

台灣智庫共同創辦人、交通部前部長林佳龍表示，台灣智庫創立20年歲月不算短，其知識、行動與台灣人民緊緊融合在一起，並引述台灣智庫成立宣言說，「台灣智庫將成為知識與政策的對話平台」，只有讓知識能與政策對話時，台灣國家發展才能在更穩定的軌道上進行；台灣經歷3次政黨輪替後，已經成為台灣人的台灣，更將台灣推向世界，變成世界的台灣。

立法院長游錫堃表示，台灣智庫隨著政黨輪替而誕生，是我國第一個台派智庫，以建構國家正常化為核心價值，20年來其關心層面廣泛，囊括政治、經濟、文化、社福、司法、轉型正義，在許多重要時刻，該智庫透過民意調查、學術研究提出主張，甚至走上街頭，並針對公共政策提出建議，不少已被落實實現。