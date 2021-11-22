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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

西進圓夢當橄欖球老師　9年累積2千多兩岸青年PK交流

▲▼ 福州、2021、海青節、橄欖球 。（圖／海青節提供）

▲ 福州第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球大賽。（圖／海青節提供）

記者任以芳／福州報導

第九屆海峽青年節「第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球」交流賽在福州市閩江公園南江濱沙灘球場舉行，邀請在大陸的台灣青年組隊和大陸青年同場競技，舉辦至今累積吸引2千多人報名交流。在廈門工作業餘球手台青林政毅今年首次參加比賽，他表示，目前橄欖球在大陸還是一個小眾運動，近年推廣之下，認識很多兩岸的朋友。

本屆比賽有海峽兩岸聯合隊、福州虎揪隊等25支來自兩岸橄欖球隊，規模歷屆最大，青少年隊伍明顯增多。本次比賽也打破草地賽事常規，首次在福州沙灘上舉辦的橄欖球賽。並且與台灣現場連線，中華海峽兩岸體育文化交流協會、台灣青年橄欖球人送上祝福。

▲▼ 福州、2021、海青節、橄欖球 。（圖／海青節提供）

▲ 橄欖球大賽首次在沙灘上舉行 。（圖／海青節提供）

來自集美大學橄欖球隊教練葉照祥是高雄子弟，2017年還是研究生的他來到福州參與海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽，發現大陸高校參與橄欖球運動的人數不斷增加，高校重視和支持力度大。最後決定西進闖，2019年如願來到集美大學任教，本屆比賽她也受邀出席參與。

另外，廈門工作的台青林政毅是一名業餘球手，首次參與比賽，他說「目前橄欖球在大陸還是一個小眾運動，但慢慢得到推廣，這幾年我也通過橄欖球運動認識了很多兩岸的朋友。」

自2015年起，福建橄欖球協會和福州虎揪橄欖球俱樂部連續舉辦五屆海峽青年橄欖球交流賽。賽事累計吸引近2千名兩岸青年參加，其中包括來自台灣多所院校、青年團體的200多名球員，福州、廈門、上海、杭州等地橄欖球愛好者。本次活動由中共福州市倉山區委員會、福州市倉山區人民政府主辦，福建省橄欖球協會、福州市橄欖球協會等單位承辦，台灣中華海峽兩岸體育文化交流協會等單位協辦。

 ▼本屆兩岸青年沙灘橄欖球大賽，吸引在陸台青報名參加 。（圖／海青節提供）

▲▼ 福州、2021、海青節、橄欖球 。（圖／海青節提供）

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