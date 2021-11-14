屏東傳補習班老師用藤條打學童　家長火大：還用刮痧滅證

▲小孩手部紅腫、瘀傷情形 。（圖／取自萬丹交流地）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一位小朋友在補習班被老師打傷，引發小朋友家人不滿，除在地方社群媒體po出小孩身體等受傷部位外，更檢具驗傷單向警方提出傷害等罪嫌告訴，警方將傳訊老師到案；縣府教育處接獲通報，聯絡補習班負責人未果，15日將到補習班了解，如果確認屬實將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處，另討論老師是否適用問題。惟發稿為止，還無法取得補習班方面說法。

這位學童的家人po網表示，小孩被老師打後，家人獲知，於1月17日詢問老師，老師有承認打小孩；但隔天(8)日下午1800在補習班；家長再度詢問老師有沒有打小孩，老師一直不承認

小孩家人說，當天老師就是拿著籐條打人，當天有3支其中一支打斷；期間老師還叫不知情的國高中的學生打她家小孩；還有曾抓頭髮打巴掌、用拳頭、棍子打臉。打完後刮痧板幫孩子刮痧(毀滅痕跡)，還警告在場孩子不能說出去，否則補習班會打更慘。

轄區的屏東警分局表示，有關補習班老師傷害女童案，處理員警獲報後，立即依規定受理，並開立報案證明單及通報相關單位。

由於該案現已進入司法程序，分局會秉持「嚴正執法」原則辦理此案，同時亦呼籲民眾應遵守法令且理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。

縣府教育處表示，教育處於12日接獲校安通後，發現小朋友臉部、手部確有多處傷痕，立即聯絡補習班負責人，惟負責人未接電話，13日派人到補習班了解，補習班休息，無法進行了解，15日會派員再調查，如果屬實，老師有適不適任問題，補習班也會依兒少等法裁罰。