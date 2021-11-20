台中補習班狼師3年猥褻6男童　遭起訴仍狡辯：父母教他們亂指控

台中補習班狼師涉嫌對6名男童猥褻，遭羈押禁見。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

台中驚傳狼師！豐原某補習班連姓男老師，3年多來涉嫌對6名男童強制猥褻、性騷擾及不當體罰，遭依妨害性自主等罪嫌收押禁見，台中市社會局更將他公告。由於羈押期限將滿，台中地院認為，連男仍否認犯行，如交保恐有湮滅、變造證據或勾串、影響證人，羈押理由仍在，17日裁定延押2月。

在豐原某補習班任職教師的連姓男子，2018年開始至今年4月，涉嫌對名補習班多男童猥褻、性騷擾、及不當體罰。家長得知後怒告，連男遭依妨害性自主等罪嫌送辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

台中市社會局今年7月19日也公告稱，「連○○為本市豐原區○○補習班教師，於2018年至2021年4月期間對補習班內8名（後經檢方認定為6名）學生施予不當體罰、性騷擾及不適當行為。經台中市家庭暴力及性侵害防治中心查證屬實，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定，不得對兒童及少年有不當對待行為，依同法第97條規定公布姓名。」

台中地檢署偵結後，認為連男確實有對其中6名男童做出猥褻行為，依法起訴。然而，連男在台中地院訊問時，竟完全否認對6名男童猥褻犯行，一再辯稱6童是受到父母影響，才會做出不實指控，還聲請傳訊6名男童進行詰問。

台中地院認為，連男與辯護人準備訴訟時間，並排定庭期，11月17日進行完某男童詰問程序。法官認為，妨害性自主案件最主要的證據多為被害人指訴，然而首需確保被害人指述內容不受不當因素影響。

台中地院考量，連男擔任6名男童數學老師，長期與男童相處，對被害人影響力及震懾效果不容小覷。且事發時6童都是未滿12歲。若在未完成證人詰問程序就讓他交保，恐有被告湮滅、偽造、變造證據或勾串、不當影響證人、妨礙本案實體真實發現的可能性。權衡「比例原則」及「必要性原則」，認被告羈押之原因、必要性均未消滅，再延押2月。

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