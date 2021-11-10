連鎖美語班虐童！老闆夫妻以暴制暴　9歲童遭「頭壓地+手反折」

▲新北市淡水區某連鎖美語補習班，謝姓女負責人竟拿木棍打班上男學生連夫也徒手抓頸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區某連鎖美語補習班，許、謝二人為夫妻，分別擔任負責人及總務。班上謝姓男童疑毆打班上女同學，謝女竟持木棍毆打謝童，期間男童將書包丟地上，許男見狀命令他拿起，遭男童拒絕，他竟連續抓住男童後頸部，反折左手，導致他手臂紅腫等傷害。男童返家後，母親見到兒受傷，立刻報警處理。士林地檢署偵結，依傷害罪將許、謝起訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，謝女今年8月16日在補習班得知謝姓男童（9歲）疑似在班上毆打女同學，並將謝童叫到走廊長椅上詢問，她見男童情緒激動，竟以手、砸書包、更拿班上用的木棍毆打謝姓男童身體。期間許夫見謝童將書包丟在地上，命令他撿起，但男童拒絕，許竟徒手抓起男童後頸部，將他頭部往地下按壓及反折他的左手。

男童返家後，全身傷，被母親發現，立刻帶著他到醫院驗傷，憤而報警處理。

偵查中，2人均坦承犯罪，檢察官根據補習班監視器畫面，及馬偕診斷書證明，依傷害罪嫌將2人起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

另，簡姓母親認定許姓男子涉犯殺人罪嫌，經查2人與謝童彼此間並無仇怨，也未持兇器，也沒有攻擊謝童身體致命部位，僅因管教失當才犯下傷害罪，難認有殺人犯罪故意，故不起訴。