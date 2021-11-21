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店員被活活刺死「全台鄉民炸鍋」　狂酸政府：抓換臉最快

記者邱晟軒／台北報導

桃園市今21日驚爆超商發生砍人命案！41歲男子因未戴口罩被男店員勸導，疑因心生不滿，竟拿水果刀猛砍對方，導致店員失血過多、不支倒地，搶救仍宣告不治。消息曝光後，立刻引爆批踢踢網友熱議，洗出多篇討論文，狂喊「台灣治安真的沒救了！」

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀刺死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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針對桃園超商店員被刺死，加上先前屏東、台北挖眼案，已是近期國內第三起因勸導戴罩而遇害悲劇。對此，有網友就在批踢踢八卦板發文，「大家會不會覺得最近台灣的神經病特別多啊？自從上次的屏東女店員被挖眼之後，結果現在又有桃園的店員，只不過說了叫他戴口罩，就被活活刺死，最近台灣街頭的神經病這麼多，社會安全網的破洞是補好了沒？」

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死，送醫畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲29歲超商店員送醫搶救不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

也有不少網友對於最近社會案件不斷，紛紛哀號，「全台大亂鬥」、「這個社會破了很多洞，政府到底補好沒」、「民進黨執政這幾年，治安感覺好差」、「台灣沒救了，殺人犯黑道精神病8+9一堆，整天在社會上殺人」、「沒事沒事台灣殺一人肯定可教化」、「台灣現在是怎麼了？治安爛到好像變第三世界的國家一樣」、「反觀變臉秒修法...」。

還有網友也以「殺人跟換臉哪個嚴重」為題發文，感嘆「台灣社會近一年來發生數起重大刑案，突顯了法律完備性、社會救助的不足，但是最優先獲得修法的卻是損害法益沒有比較高的deepfake事件，原因是因為我國總統有被牽扯的可能，我認為這是立法體系為當權者服務、成為當權者的狗的最佳案例，究竟是換臉嚴重還是殺人嚴重？」

貼文曝光後引發網友共鳴，紛紛嘲諷，「換臉當然重要，總統秒發文修法當然嚴重」、「總統只有在高端和換臉才會出現」、「換臉就要震怒，車禍砍人靜悄悄」、「在台灣換臉比較嚴重」、「換到小英的臉當然嚴重，一個月火速修法」、「換臉，火速修法，屏東挖眼案，桃園刺殺人通通無視，鬼島政府」、「要看被殺的是權貴還是賤民」。

▼超商店員被刺死，引爆全台鄉民怒火！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼桃園超商店員被刺死，引爆全台鄉民怒火！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

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