反擊立陶宛讓台灣設處！陸：兩國外交關係「降為代辦級」

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部21日表示，由於立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中方決定將兩國外交關係降為「代辦級」。

大陸外交部提到，11月18日，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

大陸外交部指出，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



大陸外交部表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎，中國政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情，「遺憾的是，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本准則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立『代表處』，在國際上製造惡劣先例。」

大陸外交部指出，鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本准則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級，「立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。我們敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

大陸外交部並強調，「我們也正告台灣方面，台灣從來不是一個國家。無論『台獨』力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。」

代辦為大使或公使不在任時，所臨時負責外交事務的代表，一些國家會在外交關係惡化，但未到斷交程度時，以「召回大使、只派代辦」的方式進行抗議。

事實上，北京並非首次因為台灣採取「降為代辦級」的外交手段，1980年代時，我國曾計劃向荷蘭購買6艘劍龍級潛艇（劍龍專案），北京獲知後展開外交報復，於1981年將與荷蘭的外交關係降為代辦級，成功影響到「劍龍專案」的執行，荷蘭最後只交貨了2艘潛艇（海龍號、海虎號）。

▼海龍號潛艦。（資料照／ETtoday）

