日本新一波疫苗捐贈未提台灣　謝長廷：已主動表達目前國內無急需

▲日前日本贈台疫苗，謝長廷到機場送機。（資料照／翻攝謝長廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近期日本宣布提供370萬劑的疫苗給尼加拉瓜和埃及等國，另外也說將繼續檢討支援越南，但此次捐贈疫苗沒有提到台灣，對此，駐日代表謝長廷指出，台灣疫情穩定，沒有理由再接受支援，「因此我們主動向日方表達台灣已無急需，日本對台灣提供疫苗的事，算是告一段落了。」

謝長廷指出，過去一段時間，駐日代表處和台灣的媒體都會特別關注每星期五日本外務省的例行記者會，注意疫苗援外訊息的宣布。

對於此次捐贈名單無台灣，謝長廷表示，這跟外務大臣更迭沒有關係，而是台灣疫情穩定，疫苗公私採購部分己順利進貨，沒有理由再接受支援，「因此我們主動向日方表達台灣已無急需，希望疫苗轉提供給其他更需要的國家。」

謝長廷指出，非常感謝6月4日以來，在台灣最急迫的時候，日本合計6次提供給台灣友情疫苗420萬劑，尤其是第一次大雨中送疫苗的興奮和感動心情，每次想起內心都會充滿一股暖流。

過去日本先前已6度捐贈台灣新冠疫苗，均是AstraZeneca（AZ）疫苗，分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑、9月7日6.4萬劑、9月25日50萬劑、10月27日30萬劑，累積共420.4萬劑。