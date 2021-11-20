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陳建仁受邀立陶宛民主論壇演說　「台灣是民主的試金石」

▲▼外交部今（20日）表示，前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，出席11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」。（圖／外交部提供）

▲陳建仁受邀至立陶宛演說。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（20日）表示，前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，出席11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，20日並以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說，向國際社會分享台灣的民主經驗與成果，並呼籲民主國家團結合作捍衛理念價值。

陳建仁在演講中推崇立陶宛為自由民主的先驅，32年前的波海人鏈撼動瓦解蘇聯鐵幕 ；而台灣也是印太地區的民主堡壘，並在這次全球COVID-19疫情中，從4個領域高度展現民主的價值與韌性，包括以科技結合民主精神成功抗疫、在高科技戰略產業與理念相近國家合作提升全球供應鏈的韌性、政府資訊快速透明有效防範假訊息滲透，以及全民應對複合式威脅經驗豐富。陳建仁指出，即使威權主義擴張與威脅，台灣仍然堅持自由民主的生活方式，並為區域穩定及世界繁榮積極貢獻。

陳建仁強調，台灣抗衡威權的經驗與典範，正是民主的試金石，感謝國際社會在台灣、澳洲、立陶宛等民主夥伴遭受威權國家進行政治與經濟脅迫時，挺身以實際行動展現堅定支持，不讓威迫遂行。相信經由理念相近國家的團結合作，民主的珍貴價值將再次鞏固，並持續成功丶閃耀。

外交部說明，陳建仁演説由立陶宛國會外交委員會主席Žygimantas Pavilionis引言介紹；出席各國政要迴響熱烈，紛紛表達對台灣民主成果的敬佩與支持。同日稍早立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）於論壇開幕中致詞，與會政要包括美國國務院公民安全與民主人權次卿Uzra Zeya 等人；陳建仁出席開幕式時也與美國國務院Zeya次卿親切互動。

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