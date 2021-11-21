刺死超商店員！紙雕家出7本書「超狂背景起底」　關鍵一句話爆殺機

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一間超商今(21日)清晨5時許傳出命案，一名蔣姓男子(41歲)因不滿蔡姓店員(29歲)規勸戴口罩，竟持刀將蔡男當場刺殺。警方調查，蔣男背景驚人，是相當知名的紙雕設計師，其創辦的公司也小有名氣，還曾出版過7本書，怎料今竟因蔡姓店員一句「不戴口罩就不結帳」引爆殺機，鑄下無法挽回的大錯。

▲蔣嫌是小有名氣的紙雕設計師，幾乎各大通路都能買到其設計的商品。（圖／翻攝蔣男臉書）

警方調查，蔣嫌是該棟社區住戶，今凌晨4時45分許前往住家樓下超商消費，但因未戴口罩，當場遭到蔡姓店員規勸糾正，蔡當下更稱「不戴口罩就不結帳」，蔣因此心生怨懟、「3進3出」超商，不但將口罩甩在蔡姓店員臉上，第3次折返進店更持匕首狠狠刺殺蔡男，致其胸腹部多處刀傷，當場濺血倒臥在店門口，經送往林口長庚急救後，於上午7時18分宣告無效死亡。

▲蔣嫌手持工作用匕首刺殺超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書）

據了解，蔣嫌背景相當驚人，是知名紙模型藝術公司創辦人，同時擔任設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，還曾與藝人合作打造3D紙面具，過去更曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書、也上過電視節目，其所設計的紙雕產品更是遍及全台各大通路；蔣嫌身材高挑，戴著一副黑框眼鏡，下巴蓄鬍，外型十分文青，極富設計師氣息，在其創辦公司的自我介紹欄位中更溫暖寫下「我喜歡摺紙，希望摺一個小時候沒去過的動物園。送給我自己，也送給想去的你。」

不料在紙雕藝術界中小有名氣的蔣嫌，今凌晨竟只因為遭店員勸導戴上口罩，即勃然大怒爆發口角，最後更持工作用刀刺殺店員，鑄下大錯。目前蔣嫌已遭警方逮捕，全案依殺人罪訊後移請桃園地檢署偵辦。

▼蔣男紙雕作品十分細緻。（圖／翻攝蔣男臉書、IG）