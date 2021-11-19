雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

▲雲林縣山區遭不肖業者非法任意傾倒廢棄土石方，雲林縣環保局聯合警察單位無預警針對運輸車輛稽查，移送檢調單位後續偵辦共計57件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局與警察單位通力合作強力取締非法任意傾倒剩餘土石方、廢棄物，主動攔查不明或外縣市砂石車輛等清運機具進入雲林縣，在連日積極聯合稽查保護環境下，已移送檢調單位後續偵辦共計57件，攔檢車輛計159輛，其中違反廢棄物清理法計106輛，總罰鍰估算達新臺幣636萬元。

雲林縣政府指出，為避免發生廢棄物非法清除、處理及剩餘土石方任意回填、堆置案件，無預警啟動專案主要檢查車輛有無隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件及是否為非法清除、處理事業廢棄物等情事，以砂石車、運輸車輛等清運機具為攔查對象。

▲雲林縣山區遭不肖業者非法任意傾倒廢棄物，雲林縣環保局聯合警察單位無預警針對運輸車輛稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局說明，經查獲車輛未依規定攜帶文件，依違反廢棄物清理法處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；倘非法清除、處理事業廢棄物，將處1年以上5年以下有期徒刑，得併科最高罰金新臺幣1500萬元。環保局副局長黃富義表示，清運剩餘土石方未依規定隨車攜帶證明文件者，及從事非法廢棄物清除、處理者切勿心存僥倖。

雲林縣環保局鄭重呼籲，環保局持續與檢警單位聯合稽查打擊環保犯罪捍衛雲林的土地，民眾如有發現不法情事，請立即撥打環保局24小時免付費報案專線0800-556-003及警察局報案電話110，環保局查緝污染源不懈怠，讓我們共同為守護雲林努力。

▲雲林縣偏鄉荒田區遭不肖業者非法任意傾倒廢棄土方，雲林縣環保局聯合警察單位無預警針對運輸車輛稽查，移送檢調單位後續偵辦共計57件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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