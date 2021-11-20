北市診所又誤打疫苗　接種流感打成AZ疫苗

記者陳家祥／台北報導

台北市政府衛生局接獲通報，北市某診所11月18日1位民眾原定接種流感疫苗，卻誤接種AZ疫苗事件。北市衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

衛生局說明，11月18日該診所流感疫苗接種3人(1人公費、2人自費)、COVID-19疫苗接種192人(含個案)，個案原本要施打自費流感疫苗，因現場醫護人員未落實三讀五對，不慎拿錯疫苗造成個案施打到AZ疫苗。

衛生局指出，該個案已於10月18日施打第一劑BNT疫苗，現場即發現異常事件，並向個案解釋關懷及安排下週四門診回診追蹤，並詳細告知個案混打疫苗可能會產生注射部位疼痛或紅腫、疲倦、頭痛、畏寒、肌肉痛、關節痛和發燒(≧ 38℃)等副作用，並叮囑多休息、多補充水份及患部疼痛可輕微冰敷處理方法，個案於診所觀察30分鐘無不適後離開。

衛生局表示，COVID-19公費疫苗預約平臺第14期於該診所預約之民眾共計1,220位，其中11月20至24日尚有660位民眾分別預約接種AZ及BNT疫苗，北市衛生局已安排轉介至鄰近醫療院所，不影響民眾接種疫苗權益。

衛生局再次呼籲各醫療院所接種疫苗前務必落實三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，並於接種前將疫苗接種廠牌清楚標示於接種站，與接種對象確認，以確保民眾接種疫苗安全。

