高端打不完恐報銷　柯文哲酸：拿去買BNT或AZ早就解決問題

▲台北市長柯文哲出席民眾黨「永續台灣」論壇。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國產疫苗高端日前開放施打，但由於國際認證問題，近期衛福部正式宣布若民眾有出國需求，需補打其他的國劑疫苗。針對衛福部長陳時中面對外界質疑時，稱「不然要怎樣？」台北市長柯文哲酸，這也是我們內心的答案，「不然你要把他怎麼樣？」，直言陳時中一痞天下無難事。

至於指揮中心是否需要道歉？柯文哲說，「唉唷，要道歉的事太多了，不差這一樣」。一旁的民眾黨立委邱臣遠則說，陳時中部長一直以來的疫苗政策相對混亂，上禮拜衛環委員會針對高端後續的處理方式質詢，陳的態度非常傲慢，真的是一痞天下無難事，「陳時中部長最近的情緒控管要加強一下」。

接著柯文哲說，在醫界都知道，高端二期都還沒解盲就直接買500萬劑，「不管要打多少直接下訂單500萬劑，如果用這種精神去買BNT或AZ，早就問題解決了」，這就留給歷史去評論。

針對高端如今面臨補打，柯文哲說，「我們早就知道一定是這個局面」，但不見得那個藥沒有效，是國際認證；柯還以密醫比喻，「有的密醫醫術還不錯，但就是沒有牌照，同樣道理」，我認為會有效，就是安全性還不太清楚，至於混打更不知道。

柯文哲說，跟高端最接近的是美國的novavax，但後者都還沒EUA上市，「常常這樣，我們做出來比美國還厲害的時候，要想想看是真的比美國厲害嗎？還是便宜行事？」