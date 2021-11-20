北市錯打疫苗事件連環爆　柯文哲：打錯很常見

▲台北市長柯文哲出席民眾黨「永續台灣」論壇。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市近期連續發生3起疫苗錯打事件，引發外界對於施打流程SOP的關注。對此，台北市長柯文哲說，其實醫療執行錯誤很常見，只是非醫療界的人不曉得，「但還是要避免，好的醫療非常強調SOP，要照規則做」；柯說，第一劑打BNT、第二劑打AZ，國外也有做過臨床試驗，「是還好，但是打錯就是打錯」。

衛生局20日表示，11月18日某診所同時開打流感疫苗、新冠肺炎疫苗，錯打的個案原本要施打自費流感疫苗，因現場醫護人員未落實三讀五對，不慎拿錯疫苗造成個案施打到AZ疫苗。

衛生局指出，該個案已於10月18日施打第一劑BNT疫苗，現場即發現異常事件，並向個案解釋關懷及安排下週四門診回診追蹤，並詳細告知個案混打疫苗可能會產生的症狀，並叮囑多休息、多補充水份，於診所觀察30分鐘無不適後離開。後續將持續追蹤觀察。

針對爆發多起打錯疫苗事件，柯文哲說，其實醫療執行錯誤很常見，只是非醫療界的人不曉得，「但還是要避免，好的醫療非常強調SOP，要照規則做」；柯說，一般打錯這種還比較小，以前在加護病房常常打錯針就死一個人，所以為什麼會這麼嚴厲就是這樣。

最新一起的錯打案件，由於被接種者曾打過BNT疫苗，此次打流感疫苗打成AZ疫苗，意外變成混打案例。柯文哲說，第一劑打BNT、第二劑打AZ，這國外也有做過臨床試驗，是還好，但是打錯就是打錯。