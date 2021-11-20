逾350萬劑高端打不完銷毀　洪孟楷批：31億元納稅錢這樣糟蹋？

▲高端疫苗打氣低迷，過期恐遭全數銷毀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗打氣低迷，但是衛福部仍收下簽訂的130萬劑疫苗挨批浪費公帑，而衛福部長陳時中日前備詢時表示「打不完只能銷毀」。對此，國民黨立委洪孟楷痛批，350萬劑疫苗、一劑約891元，加總起來約有31億多元將全部浪費，「人民納稅錢是這樣給政府糟蹋的嗎？」

洪孟楷指出，依照衛福部每天更新數字，高端疫苗11/18接種人數，第一劑僅353人、第二劑也僅有927人，雙雙未破千；總計全國施打高端人次僅142.2萬人次，換算購買了500萬劑高端疫苗，全國接種才不到三成。而陳時中部長說沒打過期只能銷毀，代表超過七成、350萬劑疫苗全都浪費，對比當時所言一劑約891元台幣的價格，加總起來約有31億多元將全部浪費，我們就問，「人民納稅錢是這樣給政府糟蹋的嗎？」

洪孟楷說，即便衛福部大開方便之門，讓高端疫苗效期從六個月延長到九個月，但事實就是高端不被世界主要國家及WHO承認，就無法有誘因讓國人願意施打，到頭來要跟國際接軌，還需要重打兩劑國際疫苗，這樣的決策過程，真的沒有人應該負責嗎？

洪孟楷痛批，只能銷毀、不談捐贈，代表是否沒有其他國家願意接受高端疫苗，所以我們連送也送不出去。浪費的31億採購費用、還有醫護人員、國人重打的時間及人力成本，民進黨政府在大內宣之餘，真的應該檢討，採購合約、價錢，也該是時候攤在陽光下，給國人好好檢視了吧。

對於外界質疑高端疫苗把不完銷毀，浪費人民納稅錢，陳時中日前回應，合約是在疫情緊繃的5月28日簽訂，「不能說疫情趨緩合約就不履行」，若真的打不完怎麼辦？陳時中坦言，能物盡其用最好，但如果方法用盡還是打不完，「也只能銷毀了。」