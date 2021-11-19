新北市圖瑞芳分館「在地知識學」　體驗在地旅讀黑金歲月

▲國旅正夯！新北市圖瑞芳分館「在地知識學」，推出體驗式在地閱讀旅行。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

國旅正夯！新北市立圖書館瑞芳分館「在地知識學專區」也出新花招，推出體驗式在地閱讀旅行，要帶大家用雙腳感受土地的溫度。瑞芳分館將於11月26日至12月31日推出的「翻閱礦山．時空行旅」活動，特別為讀者規劃一系列國旅必訪的體驗閱讀旅行，除了能跟著老礦工礦山巡禮，還能礦坑體驗，感受礦工生活日常。11月20日起，只要憑新北市借閱證便可免費報名參加。

新北市立圖書館表示，瑞芳小鎮擁有獨特的山城情調，以及濃濃的人情味。後疫情時代，國旅風氣盛行，瑞芳分館「在地知識學專區」特別與猴硐礦工文史館與猴硐礦坑休閒園區合作，推出結合閱讀、人文歷史、與在地產業的「翻閱礦山．時空行旅」體驗式閱讀活動，推廣瑞芳在地文化深度之旅，旅讀「黑金」歲月。

瑞芳分館「翻閱礦山．時空行旅」體驗式閱讀活動包括：11月26日、12月3日、12月9日「漫遊礦山，穿梭時光」三場次的走讀活動，老礦工將帶大家回到過去的採礦區，說礦工故事，認識猴硐礦業歷史；11月28日、12月5日「小礦車手作坊」，將透過礦車模型DIY，帶大家感受煤鄉過往的繁華歲月；12月2日、12月16日「採礦體驗營」，將帶大家搭乘阿公級的百年礦車，探入礦坑，體驗早年礦工日常。

新北市立圖書館歡迎大家一起來翻閱礦山，用雙腳認識自己生長的地方，讓旅行更有深度和溫度。「翻閱礦山．時空行旅」體驗式閱讀活動11月20日起免費開放報名，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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