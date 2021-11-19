　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金山富品家傳統粿飄香半世紀　二代李東展接手傳承老店

▲金山富品家傳統粿飄香半世紀 二代李東展接手傳承老店。（圖／新北市農業局提供）

▲親子小紅龜與金元寶DIY體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區第一公有零售市場，飄出陣陣米香，久久不散。位於金山區市場的「富品家」販售粿並服務在地鄉親近半世紀，由第2代老闆李東展接手後，不斷創新，且推出「手作粿食小紅龜」的體驗遊程，將傳統粿食做成迷你尺寸的小紅龜與金元寶，外型小巧精緻。藉著手作的粿食，不僅維繫於心，還能滿足於口，做出充滿台灣人情的米果子。

金山區的「富品家」由李東展返鄉傳承粿的事業，因不捨父母年邁，雙手滿是皺紋，內心暗自做出決定並辭去外商廣告公司的工作，返鄉磨練出一身好手藝。起初，繼承家業的想法，與父母親溝通許久，母親更失落說，「早知你要做粿，何必栽培你念研究所」。

▲金山富品家傳統粿飄香半世紀 二代李東展接手傳承老店。（圖／新北市農業局提供）

▲小紅龜與金元寶DIY體驗。

李東展說，媽媽付出歲月痕跡，做粿成就圓滿的家，這樣的粿，有媽媽的味道，有人情的味道，也是家鄉金山的味道。秉持著家訓「富足於心，待人以品，圓滿為家」發展事業，為了延續米食文化，因此決定與新北市農業局的農業創生計畫合作，打造產業升級的體驗，盼望透過產業轉型，吸引青年人口返鄉。

李東展開創「手作粿食小紅龜」課程，透過親子協力手作傳統米食，來認識米食文化，他說到古人因配合節氣變化，衍生出節慶，並在節日按照傳統習俗，將米製成豐富營養的米食糕點，在外型上有各式各樣吉祥圖案，粿食更是農忙時，補充體力的最佳點心。

▲金山富品家傳統粿飄香半世紀 二代李東展接手傳承老店。（圖／新北市農業局提供）

▲手作粿食小紅龜課程。

過程中，逐一的解析傳統做粿流程，從挑選優質米種到最後一個步驟炊粿，其中最為繁瑣的步驟就是泡米磨米，不僅耗時且費工，為的就是要保留傳統純米漿研磨制作方式及保留食材的原味，但好味道是值得等待的。

小紅龜與金元寶的DIY體驗，大家能親自用雙手搓揉包餡，做出屬於自己的小紅龜，可愛的造型不僅吸引小朋友，獨特的Q彈口感讓大朋友也超滿足，希望民眾吃到健康美味的米製品，認識米食文化並找回粿食的味覺與樂趣。

農業局長李玟表示，在地團隊各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，達到農業創生的目標。遊程地點位於金山漫遊基地（新北市金山區磺港里青年路1號），票券說明：全票為350元內容含材料包及茶點各1份，另售陪同票為150元即贈茶點1份，但不含材料包。一般民眾可於週六及週日參與體驗，週一至週五為團體包場（每場上限30人次），因場地座位有限，採預約制。

▲金山富品家傳統粿飄香半世紀 二代李東展接手傳承老店。（圖／新北市農業局提供）

▲富品家6味綜合米果子。

【更多新聞】

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

她接種莫德納8天後腦栓塞險死　治療4個月仍左半邊不聽使喚

半夜摸上船偷錢失風　憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
姊妹開車北上「國3自撞」1死1傷！護欄斷裂壓碎車頭
快訊／賀錦麗暫代美國總統職務　原因曝光
脫單有望！2021年底桃花爆棚「3生肖」　完美情人將出現
便當地雷配菜Top3！網刷一排點名「大魔王」：噁到爆
處罰役男「冷風中脫衣」9主官連坐被拔　基層：誰敢管新兵
影／台灣最嚴重妥瑞氏症患者　爸爸在旁看哭：有事衝著我來
許基宏2分砲兄弟勝樂天！搶回全年第一　德保拉拿雙冠王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖瑞芳分館「在地知識學」　體驗在地旅讀黑金歲月

金山富品家傳統粿飄香半世紀　二代李東展接手傳承老店

救援海洋保育類動物　新北動保處籲「3要4不原則」

金山分局志工在職教育訓練　新北警長黃宗仁視訊現身感謝辛勞

桃42線月桃路第一期拓寬完成通車　邱奕勝：連結青埔和草漯生活圈

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

嘉義食安大樓落成啟用檢驗量能媲美六都　嘉義優鮮更有保障

2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

綠島民眾心臟絞痛　空勤總隊黑鷹直升機跨海救援送醫

基隆市府表揚長照績優人員　林右昌鼓勵人才加入服務行列

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

曾莞婷羞看小鮮肉熱舞「被胸肌震到」　雙手強制摸六塊肌「往下伸」：血壓有點升高

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

新北市圖瑞芳分館「在地知識學」　體驗在地旅讀黑金歲月

金山富品家傳統粿飄香半世紀　二代李東展接手傳承老店

救援海洋保育類動物　新北動保處籲「3要4不原則」

金山分局志工在職教育訓練　新北警長黃宗仁視訊現身感謝辛勞

桃42線月桃路第一期拓寬完成通車　邱奕勝：連結青埔和草漯生活圈

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

嘉義食安大樓落成啟用檢驗量能媲美六都　嘉義優鮮更有保障

2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

綠島民眾心臟絞痛　空勤總隊黑鷹直升機跨海救援送醫

基隆市府表揚長照績優人員　林右昌鼓勵人才加入服務行列

感冒惡化送醫...醫生秒發病危通知　男星「昏迷21天」險裝葉克膜

山友嫌排雲餐4菜2湯難吃「飯還沒熟」！玉管處慘遭反攻：不求進步

首次聽到147特攻！德保拉摸頭燦笑　想法與助總不謀而合

新北市圖瑞芳分館「在地知識學」　體驗在地旅讀黑金歲月

只有強制險！他車禍後發現「家人騙有保責任險」只因怕浪費錢

歐陽靖1歲兒超愛用「美肌APP自拍」！　萌照曝光融化網：可愛爆擊

全年第一最快20日確定　統一輸或兄弟贏

金山富品家傳統粿飄香半世紀　二代李東展接手傳承老店

「遇到錯的人就瀟灑轉身」　A-Lin罕見鬆口：要有勇氣

兄弟全年第一M1　助總賽後強調4字：全力以赴

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

五年存活率僅5%　慈濟胰臟癌新藥獲國家新創獎

謝龍介不捨以抓耙仔鬥爭黃偉哲

新竹、南寮都有球棒隊！惡煞：教訓

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

更多熱門

相關新聞

救援海洋保育類動物　新北籲「3要4不原則」

救援海洋保育類動物　新北籲「3要4不原則」

新北市政府動保處於11月19日舉辦鯨豚及海龜救援課程，邀請國立海洋大學程一駿教授、中華鯨豚協會，為全臺各縣市海洋保育相關單位及熱心民眾教授「3要4不原則」，以提升活體存活率，動保處表示，今年因疫情關係，遊客減少戶外活動，通報數明顯下降三分之一，教授民眾海洋保育類野生動物相關知識。

金山分局志工教育訓練　新北警長視訊現身感謝辛勞

金山分局志工教育訓練　新北警長視訊現身感謝辛勞

闖紅燈撞倒人　還高速倒車衝撞夫妻檔

闖紅燈撞倒人　還高速倒車衝撞夫妻檔

巡守隊雙視訊連線　新北警長線上勉民力

巡守隊雙視訊連線　新北警長線上勉民力

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫

關鍵字：

新北金山粿富品家

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

更多

最夯影音

更多
超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面