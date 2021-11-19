金山富品家傳統粿飄香半世紀　二代李東展接手傳承老店

▲親子小紅龜與金元寶DIY體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山區第一公有零售市場，飄出陣陣米香，久久不散。位於金山區市場的「富品家」販售粿並服務在地鄉親近半世紀，由第2代老闆李東展接手後，不斷創新，且推出「手作粿食小紅龜」的體驗遊程，將傳統粿食做成迷你尺寸的小紅龜與金元寶，外型小巧精緻。藉著手作的粿食，不僅維繫於心，還能滿足於口，做出充滿台灣人情的米果子。

金山區的「富品家」由李東展返鄉傳承粿的事業，因不捨父母年邁，雙手滿是皺紋，內心暗自做出決定並辭去外商廣告公司的工作，返鄉磨練出一身好手藝。起初，繼承家業的想法，與父母親溝通許久，母親更失落說，「早知你要做粿，何必栽培你念研究所」。

▲小紅龜與金元寶DIY體驗。

李東展說，媽媽付出歲月痕跡，做粿成就圓滿的家，這樣的粿，有媽媽的味道，有人情的味道，也是家鄉金山的味道。秉持著家訓「富足於心，待人以品，圓滿為家」發展事業，為了延續米食文化，因此決定與新北市農業局的農業創生計畫合作，打造產業升級的體驗，盼望透過產業轉型，吸引青年人口返鄉。

李東展開創「手作粿食小紅龜」課程，透過親子協力手作傳統米食，來認識米食文化，他說到古人因配合節氣變化，衍生出節慶，並在節日按照傳統習俗，將米製成豐富營養的米食糕點，在外型上有各式各樣吉祥圖案，粿食更是農忙時，補充體力的最佳點心。

▲手作粿食小紅龜課程。

過程中，逐一的解析傳統做粿流程，從挑選優質米種到最後一個步驟炊粿，其中最為繁瑣的步驟就是泡米磨米，不僅耗時且費工，為的就是要保留傳統純米漿研磨制作方式及保留食材的原味，但好味道是值得等待的。

小紅龜與金元寶的DIY體驗，大家能親自用雙手搓揉包餡，做出屬於自己的小紅龜，可愛的造型不僅吸引小朋友，獨特的Q彈口感讓大朋友也超滿足，希望民眾吃到健康美味的米製品，認識米食文化並找回粿食的味覺與樂趣。

農業局長李玟表示，在地團隊各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，達到農業創生的目標。遊程地點位於金山漫遊基地（新北市金山區磺港里青年路1號），票券說明：全票為350元內容含材料包及茶點各1份，另售陪同票為150元即贈茶點1份，但不含材料包。一般民眾可於週六及週日參與體驗，週一至週五為團體包場（每場上限30人次），因場地座位有限，採預約制。

▲富品家6味綜合米果子。

【更多新聞】

獨／孫道存長眠金寶山 孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光



她接種莫德納8天後腦栓塞險死 治療4個月仍左半邊不聽使喚

半夜摸上船偷錢失風 憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

醉男派出所門口凌空大撒幣 刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安