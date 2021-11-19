記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義國中曾向教育部申請「閱讀推動」計畫，可惜沒有通過，今年推動課程「信中大『讀』窟」，終於獲得教育部審核通過，其中「走110學年度由楊斐棋老師捲土重來，設計一套完整的閱讀讀基隆」這個單元，就是楊老師利用學校現有的《誰來基隆》系列繪本及《大基隆小時光》桌遊，讓學生在閱讀與遊戲中，深入了解基隆在地人文歷史文化、地理知識及城市發展脈絡。

▲基隆信義國中《走讀基隆》文創桌遊，賦予改造舊教材新生命。（圖／基隆市信義國中提供，下同）

信義國中閱讀推動教師楊斐棋老師表示，信中大讀窟閱讀課程計畫中，走讀基隆的部分從《誰來基隆》五本繪本，做為開端，探究基隆的巴賽族、西班牙、日本等殖民時的歷史，並邀請《誰來基隆》繪本作家蔡沛鈴到信中圖書館，與學生面對面談論基隆美食的族群融合。

楊斐棋老師說，最後針對基隆日治時期，邀請基隆在地YouTuber哩厚秀，先將規則錄製成動畫影片,並實際帶領學生進行一場桌遊體驗課，透過扮演1929年的市井小民,輕鬆探索基隆文化脈絡，玩出專屬基隆的故事，讓孩子對家鄉有多元且深厚的連結，「信中大『讀』窟」走讀基隆的課程，最終在歡笑聲中做一個總結。

信義國中校長莊焙琪表示，在多元的時代，「閱讀」也以多樣化的形式呈現，孩子要能解讀文字、圖表、數據，藝術美學，社會文化等訊息，都圍繞著「人」而產生，因此在規劃信義國中閱讀課程時，把基隆在地的人文歷史設計一套專屬基隆孩子的「走讀基隆」單元，藉由這個課程，找出基隆市政府這幾年，針對在地文史所開發的教材教具，重新賦予這些教材教具新生命。

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