▲好有愛心！廟口夜市最美風景，基隆暖警攙扶護老翁過馬路。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局延平街派出所警員葉品毅16日下午7時許執行巡邏時，行經仁三、愛四路口時，發現有1名老翁使用菜籃作為助步器，走路相當緩慢，葉員擔心他失足跌倒，立即趨前攙扶，路過的民眾比讚，直呼「警察好溫暖！」

基隆警第一分局延平街派出所警員葉品毅於16日7時許，在仁三、愛四路口執行巡邏勤務時，見1名老翁使用菜籃作為助步器，走路相當緩慢，因該處位於廟口夜市，交通流量龐大，老翁深怕影響到他人，腳步相當急促，葉員擔心他因此失足跌倒，立即趨前攙扶。

過程中，老翁告知葉員家人都在外地工作，平時午晚餐會有鄰居協助，不過最近鄰居出遠門，他才會獨自一人出來購物。由於葉員家中也有年長的長輩，除不斷和老翁聊天讓其安心外，也一直注意老翁腳是否有踩穩，並協助其將菜籃拿到人行道上。路過的民眾都對葉員比讚，直稱：「警察好溫暖。」

基隆警第一分局呼籲，若是家中有年紀大或行動不便的長者，要多注意他們的身體及飲食狀況並盡量協助其生活起居，以免其為了購物或其他需求而出門，在路上發生突發狀況，造成遺憾。

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