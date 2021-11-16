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沒授課詐領9萬講師費！偽造法官簽名　信望愛協會常務理事下場曝

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲沒授課詐領講師費！大膽偽造法官簽名，信望愛協會常務理事下場曝。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名陳姓女子在社團法人台灣信望愛長照福利協會擔任常務理事，2018年受基隆市政府委託，辦理基隆市家庭照顧者支持性服務創新型計畫，年底竟多次偽造文書，共計詐領9萬元講師費；擔任法官的龔姓講師發現異狀，訴請地檢署偵辦。基隆地檢署近日偵結，依法起訴陳女涉犯偽造文書及詐欺取財等罪。

檢警調查，該協會2018年8月2日起至11月29日止，依契約舉辦25場長照課程，並邀請龔姓法官、王姓心理諮商師、廖姓園藝治療師、葉姓護理師、池姓個案管理師及陳女本人擔任講師，分別支付3、4千元的講師費。

其中7場課程未舉辦，卻仍向市政府申請講師費，另有7場課程也是由陳女自行代為授課，領走2萬8000元講師費；而龔法官安排講授之國民參審課程未舉辦，卻遭課稅憤而向檢方舉報。

陳女到案後坦承，2019年有7場課程未舉辦、7場課程自己代為授課，領取講師費；並指示協會內莊、陳姓員工製作不實文件請款，多名講師也證稱，講師費簽領單據及簽到表，本人未到遭偽簽。

檢察官調查後，認定陳女涉嫌觸犯行使偽造文書及詐欺取財等罪起訴，不法所得9萬元，也請法官依法宣告沒收。

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