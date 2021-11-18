蔡英文、賴清德、蘇貞昌基隆「合體」　林右昌是民進黨小金孫

▲蔡、賴、蘇貞昌基隆同台合體，林右昌是民進黨小金孫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

1218四大公投，民進黨啟動全台宣講，基層熱度升溫，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌18日晚間，三巨頭將首度「合體開講」獻給基隆。基層民眾參與更是盛況空前的大爆場，顯見市長林右昌在基層的魅力，以及在黨內各派間人緣極佳的「人和」實力，甚至有黨內人士私下表示，林右昌是民進黨內最得前輩疼的小金孫。

民進黨針對四大公投，全黨總動員，蔡英文、賴清德、蘇貞昌更是罕見地合體同台，綠營基層也備受鼓舞，據了解，地方沒靠動員，報名人數就已經超過負荷，地方黨部還得開第二現場，以直播方式讓民眾參與，現場出席除了熱情民眾之外，還有許多地方士紳與社團領袖，基隆市七大工會、六大工商，甚至超過九成的基層里長都出席活動現場，可謂是盛況空前。

▲基層民眾參與更是盛況空前的大爆場，顯見市長林右昌在基層的魅力。

四大公投可以說是2022選舉的前哨戰，林右昌在面子上，邀集三個重量級大咖同場現身，顯見黨內實力；裡子上，也讓人見識到在地方上的超級魅力。

黨內人士分析，林右昌從過去在黨內擔任幕僚時，理性溫和、外圓內方的好性格，累積各派系的好人緣，更是黨內極少數完整歷練府、院、黨與地方執政經驗的少壯派菁英，正因如此，2018年出任代理黨主席時，讓大家都很安心，蔡英文更巧妙栽培林右昌，接任智庫副董事長，讓黨內許多人私下稱林右昌像是民進黨的「小金孫」，深得黨內跨派系、各世代前輩的疼愛。

【更多新聞】

獨／孫道存長眠金寶山 孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光



她接種莫德納8天後腦栓塞險死 治療4個月仍左半邊不聽使喚

半夜摸上船偷錢失風 憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

醉男派出所門口凌空大撒幣 刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安