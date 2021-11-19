　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

記者李忠憲／台中報導

資深媒體人周玉蔻狂打前立委顏寬恒家產，19日引述市議員陳世凱爆料，批顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案是罔顧台中人的命，泯滅人性，怪不得顏寬恒同意停辦觀塘三接外移公投案等。顏寬恒競選辦公室提出5點反擊，駁斥是污衊、不實指控，將依法提告。

▲▼周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲周玉蔻再槓顏寬恒及顏家。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

資深媒體人周玉蔻近日屢轟前立委顏寬恒一家房產、財務爭議，她今天引述台中市議員陳世凱的爆料，批顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案是枉顧台中人的命，泯滅人性，怪不得顏寬恒同意停辦觀塘三接外移公投案。對於外界近日稱顏寬恒是台中版連勝文、台中版韓國瑜一事，周玉蔻則諷，國民黨副主席連勝文是真學歷、前高雄市長韓國瑜口才高明，相比起來太抬舉了，「你頂多半吊子而已」。

顏寬恒競選辦公室發言人張禹宣下午駁斥是不實指控，並提出以下5點反擊。他也表示，針對節目不實指控與企圖汙衊顏寬恒部分，將會依法提起訴訟。

第一，體人周玉蔻與市議員陳世凱所爆料一案，並非BOT案，屬於一般公開招標，係台中港務分公司，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依商港法及公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業。

第二，周玉蔻、陳世凱烏龍爆料是昆宏投資股份有限公司得標，但其實得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，當時交通部長為林佳龍，一切程序都是依法得標，且成豐倉儲裝卸股份有限公司，只是負責倉儲裝卸，煤炭買賣屬於特許行業，未經許可不能夠買賣煤炭。

第三，與台電火力發電廠有關煤炭使用碼頭為101-103號，成豐公司得標的是105號碼頭，裝卸的煤炭是供民間業者使用，跟台電火力發電廠燃煤並無任何關係，周玉蔻與陳世凱所述屬烏龍爆料。

第四，阻擋天然氣機組設置，是因為台電欲在原有的燃煤機組上，再規劃新增2部天燃氣機組，且並未完善地討論燃煤機組的退場機制。我們的立場很簡單，要新增燃氣機組，就必須淘汰、拆除發電量「等量」的燃煤機組，每一次的公聽會只要顏寬恒有出席，都是表達相同的立場，想要留下來燃煤機組備用的執政黨，不是顏寬恒。

第五，針對在節目上未經查證的不實指控，企圖污衊顏寬恒的部分，將會依法提起訴訟。

【更多新聞】

遭爆國外飯店大廳小便　顏寬恒發言人告周玉蔻盼「好好重修學分」

瑪莎惡少經營博弈網站被起底！會員免費看Ａ片　改名後緊急關閉

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
快訊／彭文正慘了！　法院正式發布「通緝令」　
黃瀞瑩真的「被請辭」！　市府宣布卸副發言人職務
重機直插C200慘死　爸爸現身殯儀館見最後一面
役男打瞌睡被懲罰　陸軍司令震怒「連拔9主官」
台灣第一人！　「柔道男神」楊勇緯登世界第1　
高嘉瑜不忍了！被迫當「四劑戰士」：政府該道歉
馬尾妹「胸前濕一片」搭捷運羞爆　老司機抓包4點不對勁
華南7美姬「0修圖真面目」曝光　網驚：修很大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

真的「被請辭」！柯文哲才爆不在發言體系　市府宣布黃瀞瑩卸副發言人職務

役男遭罰冷風中脫衣「徐衍璞震怒」　涉案士官函送金門憲兵隊偵辦

你身家安頓好了沒？綠營按鈴控告黃士修　張志豪要朱立倫道歉

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌讚突破：台灣越來越被世界看見

2全新「觀光列車」明年上線！吃米其林搭火車　鐵馬＋鐵路一次玩

周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

中二選區5人登記參選名單曝　台灣股票黨和幼兒園長都來了

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

真的「被請辭」！柯文哲才爆不在發言體系　市府宣布黃瀞瑩卸副發言人職務

役男遭罰冷風中脫衣「徐衍璞震怒」　涉案士官函送金門憲兵隊偵辦

你身家安頓好了沒？綠營按鈴控告黃士修　張志豪要朱立倫道歉

北市房價貴「搭帳篷也能開5000租金」　柯文哲：5、6千就這樣啊

駐立陶宛台灣代表處掛牌　蘇貞昌讚突破：台灣越來越被世界看見

2全新「觀光列車」明年上線！吃米其林搭火車　鐵馬＋鐵路一次玩

周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

中二選區5人登記參選名單曝　台灣股票黨和幼兒園長都來了

和尚鸚鵡「叼凶器」飛高高驚悚12秒　主人要牠放下險濺血

中國、俄羅斯侵入南韓防空識別區！派遣9架軍機展開「聯合軍演」

布雷克投1、4、7場　林岳平妙語：如果是海克曼或費古洛

快訊／彭文正被通緝了！誹謗總統拒不出庭　法官：已無拘提實益

曾認新冠病毒從實驗室流出　科學家改稱源頭為動物

艾成自豪性事超合「頻繁就是福」　王瞳羞：他愛從後面偷拍

大腸麵線鋪滿肥滋滋蚵仔！景美夜市排隊夯店　蒜泥無限加到過癮

黃士修言論涉恐嚇　朱立倫避談：我只講國民黨的部分

岳父母狂佔便宜還要求「房貸自己背」！他曝吸血過程：自私的家庭

糗！EMU3000花蓮試車「卡在半路」　台鐵曝故障原因

政治熱門新聞

綠營桃園市長黑馬曝　陳時中空降難

快訊／立院三讀《跟騷法》　8類行為入罪最重關5年

遭批廟產2.9億「年年不變」　大甲鎮瀾宮首度公布財報澄清

快訊／蔡英文譴責黃士修恐嚇

不滿柯文哲要「輾壓社子島」　自救會闖市議會抗議

打高端恐補2劑國際疫苗　專家：台灣打4劑成全球首例

黃士修嗆核能處長：身家安頓好了吧　她酸「講不贏就威脅」

顏家被爆搶下台中港BOT煤炭倉儲案　周玉蔻轟：謀財害命莫此為甚

拜登證實：美國正考慮杯葛北京冬奧

中二選區5人登記參選名單曝

顏寬恒發言人控告周玉蔻盼好好重修學分

正副總統、行政院長基隆「合體開講」

顏寬恒發言人「提告周玉蔻」

焦糖哥哥爆「有人出錢勸退」　民進黨北市黨部要查

更多熱門

相關新聞

高雄餐旅所推出心「鰻」意足便當　19日起至月底每天30份

高雄餐旅所推出心「鰻」意足便當　19日起至月底每天30份

目前是享用鰻魚最佳的時刻，高雄餐旅所為滿足南部鄉親的味蕾，特別研發製作有別於臺北餐旅所的口味，推出限時限量的「心鰻意足便當」蒲燒鰻魚便當，即日起至月底，每天供應30份，每份179元，售完為止。

快訊／風情海岸嚴重車禍！傷亡不明

快訊／風情海岸嚴重車禍！傷亡不明

撞C300騎士生前足跡曝　臉書都是仿賽車

撞C300騎士生前足跡曝　臉書都是仿賽車

顏寬恒發言人控告周玉蔻盼好好重修學分

顏寬恒發言人控告周玉蔻盼好好重修學分

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

關鍵字：

顏寬恒周玉蔻台中港煤倉BOT中火影音

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面