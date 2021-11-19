周玉蔻批顏家罔顧人命！搶台中港BOT煤倉　顏競辦控污衊喊告

記者李忠憲／台中報導

資深媒體人周玉蔻狂打前立委顏寬恒家產，19日引述市議員陳世凱爆料，批顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案是罔顧台中人的命，泯滅人性，怪不得顏寬恒同意停辦觀塘三接外移公投案等。顏寬恒競選辦公室提出5點反擊，駁斥是污衊、不實指控，將依法提告。

▲周玉蔻再槓顏寬恒及顏家。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

資深媒體人周玉蔻近日屢轟前立委顏寬恒一家房產、財務爭議，她今天引述台中市議員陳世凱的爆料，批顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案是枉顧台中人的命，泯滅人性，怪不得顏寬恒同意停辦觀塘三接外移公投案。對於外界近日稱顏寬恒是台中版連勝文、台中版韓國瑜一事，周玉蔻則諷，國民黨副主席連勝文是真學歷、前高雄市長韓國瑜口才高明，相比起來太抬舉了，「你頂多半吊子而已」。

顏寬恒競選辦公室發言人張禹宣下午駁斥是不實指控，並提出以下5點反擊。他也表示，針對節目不實指控與企圖汙衊顏寬恒部分，將會依法提起訴訟。

第一，體人周玉蔻與市議員陳世凱所爆料一案，並非BOT案，屬於一般公開招標，係台中港務分公司，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依商港法及公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業。

第二，周玉蔻、陳世凱烏龍爆料是昆宏投資股份有限公司得標，但其實得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，當時交通部長為林佳龍，一切程序都是依法得標，且成豐倉儲裝卸股份有限公司，只是負責倉儲裝卸，煤炭買賣屬於特許行業，未經許可不能夠買賣煤炭。

第三，與台電火力發電廠有關煤炭使用碼頭為101-103號，成豐公司得標的是105號碼頭，裝卸的煤炭是供民間業者使用，跟台電火力發電廠燃煤並無任何關係，周玉蔻與陳世凱所述屬烏龍爆料。

第四，阻擋天然氣機組設置，是因為台電欲在原有的燃煤機組上，再規劃新增2部天燃氣機組，且並未完善地討論燃煤機組的退場機制。我們的立場很簡單，要新增燃氣機組，就必須淘汰、拆除發電量「等量」的燃煤機組，每一次的公聽會只要顏寬恒有出席，都是表達相同的立場，想要留下來燃煤機組備用的執政黨，不是顏寬恒。

第五，針對在節目上未經查證的不實指控，企圖污衊顏寬恒的部分，將會依法提起訴訟。

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