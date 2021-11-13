瑪莎惡少經營博弈網站被起底！會員免費看Ａ片　改名後緊急關閉

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量 。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量毆打宋姓男大生重傷昏迷，遭起底他投資「泰金運動」線上博弈網站，養兄弟暴力討債，身價上千萬，日前更因賭客欠109萬元，找上介紹人逼簽300萬元本票不成還毆打遭起訴。張敦量博弈網站曝光後，將博弈網站改名繼續營業。如今再發生殺人未遂案，網站已暫時關閉，但仍可能由其他股東趁風頭過後再繼續經營。

涉嫌毆打宋姓男大生重傷昏迷的瑪莎拉蒂惡煞張敦量、陳勁豪、李韋霖3人，涉犯殺人未遂等罪，遭法院認定有反覆實施之虞准押禁見。原來，張敦量經營線上博弈網站，去年因陳姓男子欠109萬賭資，糾眾找洪姓介紹人談判，要他代償簽300萬本票，竟毆傷對方還恐嚇「要打死你」。檢方日前偵結，傷害部分雙方和解不起訴，依強制、恐嚇罪嫌起訴張等5人。，由法院審理中。

然而，張敦量投資經營的泰金運動線上博弈網站，在遭逮後改名、改網址繼續營業。採現金版經營服務，只能透過轉帳、電子支付或信用卡收費，提供運彩、電競、真人Casino、電子遊戲等，會員還可以免費看A片。

只是，張敦量因為行車糾紛，就持球棒重毆宋姓男大生導致昏迷，連同陳、李等人都被警方依法送辦，張、李、陳3人更遭收押禁見。該博弈網站為避風頭也立刻關站，卻也有同行出面爆料說，張敦量連員工都打。但其他股東為了賺錢，在風頭過後應該會再重起爐灶，繼續賺錢。

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