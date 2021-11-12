檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

▲張敦量另涉嫌暴力討債，日前遭起訴 。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

涉嫌毆打宋姓男大生重傷昏迷的瑪莎拉蒂惡煞張敦量，遭法院認定有反覆實施之虞准押禁見。原來，張敦量經營線上博弈網站，去年因陳姓男子欠109萬賭資，糾眾找洪姓介紹人談判，要他代償簽300萬本票，竟毆傷對方還恐嚇「要打死你」。檢方日前偵結，依強制、恐嚇罪嫌起訴張等5人。

洪男曾介紹陳男到張敦量投資的「泰金運動」線上博弈網站下注，結果陳欠了109萬元後突然消失。張敦量認為洪男是介紹人應該代償，去年12月15日約洪到西屯區四川路、重慶路口的超商討論協商債務。

張敦量找來紀姓、陳姓、魏姓、顏姓等多名男子前往，到場後改到文心路三段上的泡沫紅茶店。眾人到2樓包廂後，張立刻逼洪男簽30張面額10萬元的本票。洪先說「欠多少寫多少就好」，搶回遭拿走的手機揚言說要報警，隨即遭張敦量等5人徒手跟拿椅子毆打猛砸，導致洪男頭部背部、骨盆腹部等處鈍傷及擦挫傷。

過程中，張敦量等人還怒嗆「不放下手機試試看」、「要打死你」、「把你帶到山上打」等語，令洪男心生畏懼。

事後，洪男報警提告傷害，恐嚇，強制罪。台中地檢署今年5月偵結，傷害部分雙方和解不起訴，張敦量等5人依強制、恐嚇罪嫌起訴。目前案件在台中地院審理中。

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