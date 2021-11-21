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黑幫護花錢櫃大亂鬥「2人聲押」！30黑衣人聚北檢　警方出動了

▲▼台北黑幫錢櫃大亂鬥，30人聚集北檢前。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北爆發黑幫大亂鬥事件，30人聚集北檢前遭警方驅離。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市20日凌晨接連發生2起鬥毆事件，竹聯幫仁堂陳姓男子疑因不滿女友遭嗆聲，率眾闖入錢櫃KTV包廂攻擊四海幫青堂成員，還在仁愛醫院前爆發第2波砍人事件。檢警專案小組連日拘捕22人，其中跑到醫院追殺被害人的黃姓、譚姓男子，21日晚間被依殺人未遂罪嫌向台北地院聲押禁見，另外14人各1萬到3萬元交保，6人限制住居。

這起黑幫衝突牽涉人數眾多，22名涉案嫌犯被送台北地檢署時，北檢外也陸續聚集約30名年輕人，另有部分人駕車等在路旁，轄區中正一分局為免再生枝節，也派出10多名警力在北檢外戒備，驅散人群並限制同時進入北檢的人數。

▲▼ 女友被嗆聲引爆黑幫成員「錢櫃大亂鬥」！ 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男因女友被嗆聲，撂人在錢櫃大亂鬥 。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，這次鬥毆事發起因陳男等人原在SOGO錢櫃8樓包廂，席間陳男的女友到6樓包廂，向多是四海幫海青堂成員的甲方敬酒，但甲方包廂覺得陳男女友不禮貌，丟杯子示威嗆聲。

陳男女友受辱回8樓包廂哭訴，陳男於是撂乙方14人到6樓包廂理論，雙方大打出手，且都有人員拿出折刀攻擊、鬥毆，造成肯姓男子等3人被刀劃傷，所幸經送醫治療，均無危及生命。

然而，乙方部分嫌犯於警方到場前先行逃逸，轉至於仁愛路與復興南路口，還誤認一輛路過的白色自小客車為甲方車輛，竟攔車攻擊後逃離現場。

▲▼SOGO錢櫃發生鬥毆，後續1台白色賓士又遭砸毀，警方不排除為鬥毆引發的後續行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲SOGO錢櫃發生鬥毆後，其中一方再到仁愛醫院附近砸車傷人。（資料照／記者邱中岳翻攝）

台北地檢署重大刑案專組與大安分局組成專案小組，在20小時內陸續將22名犯嫌查緝到案，訊問後全案依違反殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署，經檢察官複訊後，將跑到醫院追殺被害人的黃姓、譚姓男子依殺人未遂罪嫌向台北地院聲押禁見，另外14人各1萬到3萬元交保，6人限制住居。

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