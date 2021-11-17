街道犬貓遺體善終處理　雲林縣府尊重生命1999今正式推動試辦

▲上週斗六市一名善心民眾遇到遭撞的浪貓，搶救送醫不治後自掏腰包讓浪貓善終。 （圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

記者蔡佩旻／雲林報導

在動物保護觀念提升下，流浪犬貓死亡後遺體的處理方式受到重視，雲林縣政府改善以往因意外或疾病死亡於路上浪犬貓隨垃圾一併處理現象，研擬「雲林縣街道犬貓遺體處理作業流程」，透過各鄉鎮市公所清潔隊、雲林縣動植物防疫所及委託特約業者三方合作方式，自今17日起試辦街道浪犬貓死亡遺體善終工作。

雲林縣政府指出，希望藉由地方公所的幫忙及民間業者資源的參與，讓無主的浪犬貓有尊嚴的安息。也讓一些因走失意外在外死亡的犬貓，能於離世後經由防疫所晶片掃描犬貓身份確認機制，通知飼主領回，回歸主人懷抱，一解思念愛寵不得見終的感傷情緒。

縣長張麗善表示，以往民眾於路旁發現有因車禍等因素意外死亡的犬貓大體時，往往不知道如何處理，縣府基於動物善終是生命教育一環，又本縣議員積極推動下，由防疫所規劃「雲林縣街道犬貓遺體處理作業流程」，讓不幸死亡的街道犬貓，能有較妥善之處理機制。

張麗善說，試辦期間民眾若發現縣轄內鄉道及縣道有犬貓大體時，可直接撥打縣民服務專線1999，提供明確地點、通報資料及連絡電話等資訊後，由受理人員轉知在地公所清潔隊或特約業者依流程處理，尊重生命又環保，落實「關懷動物、尊重生命」之動保精神。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志呼籲，試辦期間民眾若發現街道死亡的犬貓大體，可撥打1999縣民服務熱線處理，但若是自家飼養或管領之犬貓過世，基於使用者付費精神及資源有效利用原則下，請洽詢民間寵物殯葬業者自費處理，避免有限資源遭到濫用，失去了縣府推動浪犬貓善終的美意。

雲林縣動植物防疫所說明，作業流程試辦後，將收集相關單位意見回饋，檢討規劃明年度執行方式，期望民眾及各鄉鎮市公所一起支持努力，建構人與動物共生共榮的友善社會。

▲「雲林縣街道犬貓遺體處理作業流程」透過各鄉鎮市公所清潔隊、雲林縣動植物防疫所及委託特約業者三方合作方式，自今17日起試辦縣轄內街道浪犬貓死亡遺體善終工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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