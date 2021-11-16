他殺前女友判7年...入監前一天墜樓亡！2天前揪友小酌曾爆口角

▲男子不想入監服刑墜樓身亡，14日曾與朋友喝酒爆發口角，因行動不便又喝太多跌倒。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因殺害女友，遭判刑7年定讞，在入監前夕竟然從自家樓頂墜落身亡。據悉，男子平時無固定工作，且行動不便，都由妹妹接濟幫忙，得知16日要準備入監服刑，14日曾與朋友在廣州夜市喝酒，席間與友人爆發口角，還不慎跌倒。

警方調查，64歲的洪姓男子在2019年8月間，因與徐姓女友發生爭執，竟持水果刀猛刺女友2刀後搶走手機逃逸，徐女拚死爬到大街上求救，路人通知救護車後撿回一命，警方也循線逮捕洪男到案，並依照殺人未遂罪嫌送辦。

案件經過2年的審理後，洪男被判7年有期徒刑確定，將在16日入監服刑，但卻在15日晚上向親友透露輕生念頭，親友聯繫警方到住處找人均沒有發現，與管理員到6樓頂才發現洪男已經墜落隔壁工地，當場死亡。

家屬到派出所後難過表示，洪男14日還曾與朋友相約廣州夜市喝酒，席間與友人發生衝突，因洪行動不便又喝太多，不慎跌倒，近日又曾透露因殺害前女友要被判入監7年，心情更加鬱悶。

洪姓男子平時沒有固定工作，靠打零工維生，沒事就在附近公園閒晃，平時都靠妹妹接濟；洪男曾透露，自己已經64歲，加上行動不便，入監服刑壓力非常大。不排除他因為不想入獄，因此走上絕路。

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