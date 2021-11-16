快訊／蔡英文打高端訪美要重打？　陳時中給答案：有外交泡泡禮遇

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委賴香伶16日表示，高端疫苗沒有獲得WHO的認證，在美國入境無法視為合格接種，未來總統蔡英文出國訪問勢必要重打疫苗，但風險性及安全性確實堪慮。對此，衛福部長陳時中回應，以總統的層級要出外訪問，各國都會有類似外交泡泡的禮遇措施。

行政院長蘇貞昌16日下午率領相關部會赴立法院，繼續進行施政總質詢。賴香伶質詢時指出，高端疫苗現在沒有獲得世界衛生組織（WHO）的認證，在美國入境無法視為合格完整接種。

賴香伶提及，前台大醫院醫師林氏璧聲稱，高端疫苗過去從來沒有做過混打試驗，安全及有效性也未知，未來蔡英文一定要到國外出訪，是否會建議蔡英文提早施打不同的疫苗。蘇貞昌回應，「我相信總統的打疫苗，都會依專家給他的建議」。

賴香伶再問，如果真的要到美國出訪，是否要建議蔡英文、副總統賴清德的醫師評估重打，但是風險性跟安全性確實堪慮，詢問陳時中會不會給總統專業的醫師建議。

陳時中說明，蔡英文有自己的醫療團隊，對總統的身體健康最清楚，「怎麼去做最適當的建議，我們會建議他們」，如果以總統的層級要出外訪問的話，各國都會有類似外交泡泡的禮遇措施。

賴香伶也指出，在政府部門方面，還有330位中央防疫人員施打高端疫苗，若因業務需求要到美國出訪，是否也會建議儘早重打。陳時中表示，當然如果有必要去要打，「但我不建議現在就做預防性」，因為畢竟不是每個都一定要出國。

賴香伶則建議，雖然不一定會去美國，但是這個方向可以考慮，陳時中則說，「我不先建議這樣」，畢竟各種混打都會多增加一點風險，「雖然不大，但是畢竟是增加」，所以有必要時再施作就可以了，因為它的效力並沒有變差。