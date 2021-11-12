物價漲！王美花拋賣場設平價專區　邱臣遠酸：怎不設房屋平價專區？

▲面對民生物資上漲，王美花昨拋出大賣場設立平價專區。（示意圖／記者游宗樺攝）

記者蘇晏男／台北報導

全球供應鏈斷鍊衝擊加深，我國消費者物價指數（CPI）連3個月高於2％通膨警戒線，也是今年第5度；面對民生物資上漲，經濟部長王美花昨拋出大賣場設立平價專區的構想，挨批不知民間疾苦。民眾黨立委邱臣遠12日酸，物價通膨王美花拿業者開刀，怎麼不乾脆設房屋平價專區？

邱臣遠12日在臉書表示，物價指數5度突破2％通膨警戒線，民眾都對物價飛漲十分有感。疫情發生後各界專家、輿論媒體及許多立委都再三提醒政府做好通膨因應策略，但至今政府到底拿出哪些政策因應？我們的經濟部長王美花給出令人驚豔的解方—「設大賣場平價專區」。

邱臣遠說，王美花的的回應兼具幽默感，但還是要提醒部長，通膨是由於國際油價、原物料價格及物價飆漲，帶動國內業者連鎖漲價反應。除非王美花認為現在不是真正的通膨，而是有人惡意哄抬物價，否則「平價專區」能有多少效果？又有給業者相對應的配套措施嗎？還是又要像先前簡訊實聯制一樣，只是要求業者賠錢與政府「共體時艱」？

邱臣遠也指出，王美花說會幫「不漲價店家」宣傳，但政府又要如何判斷店家的類型差異、漲價時點、漲幅，來選擇宣傳對象？面對通膨，政府不從供給端做調整，反而從消費端去著手，這種作法不僅治標不治本，恐怕還容易有圖利特定店家之嫌。

「政府認為台灣物價上漲的問題不嚴重，不禁又令人想起主計長那一碗20元的蚵仔麵線。」邱臣遠批評，通膨問題對民生有最直接的影響，涉及央行、行政院會跨部會要共同處理的嚴肅課題，經濟部的說法不但沒解決問題，反而混淆視聽，推卸責任。「我呼籲政府還是重視物價穩定小組的運作情況，並跟大眾詳細說明現況與應對方針」。

另外，邱臣遠也用Hashtag強調，「物價通膨王美花拿業者開刀」、「怎麼不乾脆設房屋平價專區」、「物價飆漲民眾有感政府無感」。