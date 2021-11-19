被點名2022桃園市長潛在人選　黃世杰：全力輔佐被提名人

▲黃世杰學經歷俱佳，現也擔任民進黨立院黨團幹部。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步逼近，近期傳出，原被點名為角逐桃園市長潛在人選之一的衛福部長陳時中，因受脫口罩飆歌影片影響，恐怕無緣空降，地方點名律師出身的民進黨立委黃世杰可能是大黑馬。對此，黃世杰19日上午在立法院接受媒體採訪時說，他會配合黨的政策，全力輔佐任何一位被提名的候選人，並否認傳曾被徵詢參選意願一事。

黃世杰今天上午受訪說，民進黨全代會才剛剛通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，關於六都選舉市長的人選，要由中執會再通過徵召辦法，目前相關機制黨內都還沒有啟動，所以應該也沒有所謂的徵詢或徵召的程序在進行。

黃世杰強調，目前為止，並沒有任何人代表民進黨來跟他談過這個事情，當然所有桃園市民都非常關心桃園市市長鄭文燦的接棒人選，相信民進黨主席、總統蔡英文會用最貼近桃園市民期待的方式，徵召出最強的候選人。

媒體追問，如果真的接獲徵召，黃世杰是否有意願？他僅回應說，「我們都是民進黨的從政黨員，我們最大的目標就是守護台灣，讓台灣、桃園的執政能夠延續，能夠達成我們的理想」，強調他會配合黨的政策，配合黨的目標，全力輔佐任何一位被提名的候選人。