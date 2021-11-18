國台辦批民進黨立院黨團修憲謀獨　管碧玲：覬覦台灣主權

▲民進黨立法院黨團召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦日前批評，民進黨立法院黨團提出的修憲草案是「謀獨」，立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲18日表示，台灣的憲改在全世界來看，都是一個偉大的故事，希望國台辦不要只站在覬覦台灣主權的立場，來看待這個人類歷史上非常偉大的故事。

國台辦發言人朱鳳蓮17日以「答記者問」的方式表示，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑，並聲稱民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

民進黨立法院黨團18日上午召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會，與會者包括管碧玲、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

管碧玲指出，根據新華社的報導，國台辦批評台灣的憲改是「修憲謀獨」，她鄭重呼籲中國要調整心情，要用主流的世界觀，來看待台灣的憲改，「台灣的憲改在全世界來看，都是一個偉大的故事」。

管碧玲表示，台灣用漸進的腳步在推動憲改，在打造自己的憲政體制，所以台灣非常穩健，維持了長期的政治穩定，而且人民是用非暴力的手段達到目標，人民學習用舌彈代替子彈，台灣沒有流血就可以完成憲改、打造歷史，這個故事多麼感人。

管碧玲強調，希望人類有共同的人權跟民主自由的價值，中國要從這個主流價值的角度，來看待台灣的憲改，台灣現在要進入第8次憲改的偉大進程，「我們要讓體制能夠好還要更好」，希望國台辦不要只站在覬覦台灣主權的立場，來看待這個人類歷史上非常偉大的故事。

管碧玲也說，這次的修憲委員會總共有5席召委，但目前只開過1次召委會議，不只立法院議事處已經發出通知，立法院長游錫堃也呼籲各黨趕快找時間開召委會議，呼籲國民黨召委李貴敏、鄭麗文儘速召開召委會議，讓憲改的歷史趕快向前走。

劉世芳指出，目前立法院第十屆每個黨團委員所提出的修憲提案，分別為民進黨團44案、國民黨團22個案，台灣民眾黨團2案，時代力量黨團2案，其他還有3個提案，總計達到73案，其中已經付委的有68案，19日的院會還會付委1案，退回程序委員會的則有4案。

黃世杰說明，民進黨團有5大憲改目標，包括18歲公民權、降低修憲門檻、廢考監，落實真正的三權分立、穩定政局，縮短新舊任總統交接看守期，以及強化人權保障機制，將國家人權委員會明定於憲法。

黃世杰表示，民進黨團已經提出黨團版本的修憲案，希望能夠跟立法院各黨團有良性的互動、進行討論，未來也將召開公聽會，跟社會各界取得共識，以期能夠達到讓政府體制更為完備，也更能落實公民權的保障。