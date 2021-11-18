　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批民進黨立院黨團修憲謀獨　管碧玲：覬覦台灣主權

▲▼立法院民進黨團「憲政改革 即刻啟動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦日前批評，民進黨立法院黨團提出的修憲草案是「謀獨」，立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲18日表示，台灣的憲改在全世界來看，都是一個偉大的故事，希望國台辦不要只站在覬覦台灣主權的立場，來看待這個人類歷史上非常偉大的故事。

國台辦發言人朱鳳蓮17日以「答記者問」的方式表示，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑，並聲稱民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

民進黨立法院黨團18日上午召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會，與會者包括管碧玲、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

管碧玲指出，根據新華社的報導，國台辦批評台灣的憲改是「修憲謀獨」，她鄭重呼籲中國要調整心情，要用主流的世界觀，來看待台灣的憲改，「台灣的憲改在全世界來看，都是一個偉大的故事」。

管碧玲表示，台灣用漸進的腳步在推動憲改，在打造自己的憲政體制，所以台灣非常穩健，維持了長期的政治穩定，而且人民是用非暴力的手段達到目標，人民學習用舌彈代替子彈，台灣沒有流血就可以完成憲改、打造歷史，這個故事多麼感人。

管碧玲強調，希望人類有共同的人權跟民主自由的價值，中國要從這個主流價值的角度，來看待台灣的憲改，台灣現在要進入第8次憲改的偉大進程，「我們要讓體制能夠好還要更好」，希望國台辦不要只站在覬覦台灣主權的立場，來看待這個人類歷史上非常偉大的故事。

管碧玲也說，這次的修憲委員會總共有5席召委，但目前只開過1次召委會議，不只立法院議事處已經發出通知，立法院長游錫堃也呼籲各黨趕快找時間開召委會議，呼籲國民黨召委李貴敏、鄭麗文儘速召開召委會議，讓憲改的歷史趕快向前走。

劉世芳指出，目前立法院第十屆每個黨團委員所提出的修憲提案，分別為民進黨團44案、國民黨團22個案，台灣民眾黨團2案，時代力量黨團2案，其他還有3個提案，總計達到73案，其中已經付委的有68案，19日的院會還會付委1案，退回程序委員會的則有4案。

黃世杰說明，民進黨團有5大憲改目標，包括18歲公民權、降低修憲門檻、廢考監，落實真正的三權分立、穩定政局，縮短新舊任總統交接看守期，以及強化人權保障機制，將國家人權委員會明定於憲法。

黃世杰表示，民進黨團已經提出黨團版本的修憲案，希望能夠跟立法院各黨團有良性的互動、進行討論，未來也將召開公聽會，跟社會各界取得共識，以期能夠達到讓政府體制更為完備，也更能落實公民權的保障。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／北市BMW遭重物猛砸！瞬間變敞篷
快訊／三重交流道嚴重車禍！南向入口封閉
全台最辣英文老師！學生爸示愛：要不要當孩子媽
星巴克「7項隱藏服務」全免費！她驚呆：超佛
LIVE／ET午間新聞：豐年果糖童星爆「一屍兩命」　肇事者僅
扮名醫蹂躪3少女！弄到「黑道大哥孫女」GG了
全台「禁養比特犬」實施日期曝！違規罰25萬
東區5妹惡整黑車畫面曝！　車主找到了
美女人妻瞞丈夫賣淫！客人太多要排隊　每晚價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

人口老化嚴重！謝國樑推動志工銀行　鼓勵志工年輕化

「四個不同意」民調逆勢上漲　劉世芳坦言：差距已經明顯變小

「台美互信是毫無置疑」　顧立雄：拜習會前美先告知台灣

蔡雅瀅指三接現址藏斷氣風險　批中油不應改安全標準

林楚茵曝顏寬恒逃稅　「父欠債法拍、子籌錢買回」國稅局應徹查

民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

中共第三份歷史決議確立「習核心」　顧立雄曝：恐以斬首行動攻台

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

人口老化嚴重！謝國樑推動志工銀行　鼓勵志工年輕化

「四個不同意」民調逆勢上漲　劉世芳坦言：差距已經明顯變小

「台美互信是毫無置疑」　顧立雄：拜習會前美先告知台灣

蔡雅瀅指三接現址藏斷氣風險　批中油不應改安全標準

林楚茵曝顏寬恒逃稅　「父欠債法拍、子籌錢買回」國稅局應徹查

民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

中共第三份歷史決議確立「習核心」　顧立雄曝：恐以斬首行動攻台

南台中利多爆發！　烏日高鐵特區3房1200萬將成常態

駕駛遭攔查嚇到全身顫抖　搜出「航海王」毒果汁包

21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

快訊／BMW「遭工地重物」猛砸！瞬間變敞篷　車主球打到一半傻眼

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

德州儀器新12吋廠明年動工　預計2025年開始投產

ITZY Lia爆前男友是「爆紅rapper」　網掀澄清關鍵照⋯討論炸了！

一晚狂吃10盤肉！女腹痛緊急就醫　血脂超標67倍「抽出奶茶血」

政治熱門新聞

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

挺核四朱學恒反核言論被起底　神回應呼喚綠營加入

台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

快訊／貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風南山　新北消保官接獲申訴

蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

沈富雄轟陳時中混帳：拗高端混打不道歉

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

拜登口誤「台灣是獨立的」？　李大維不發一語

柯赴凱道送藍白拖　羅智強回贈墨鏡

軍公教調薪4％「雨露均霑」！助理、約聘雇也受惠

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

更多熱門

相關新聞

陳建仁出訪分享民主成果　國台辦回應

陳建仁出訪分享民主成果　國台辦回應

前副總統陳建仁15日晚間啟程出訪立陶宛，預計出席立陶宛19至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並且向國外分享防疫經驗，推動公衛外交。對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（18）才發出回應，呼籲他國恪守一中原則，妥善處理涉台問題。

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」

國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」

三接遷址台北港？　蔡易餘批唬弄人民：侯友宜莫被騙

三接遷址台北港？　蔡易餘批唬弄人民：侯友宜莫被騙

公投綁不綁大選？　管碧玲引證打臉國民黨

公投綁不綁大選？　管碧玲引證打臉國民黨

關鍵字：

修憲民進黨團劉世芳黃世杰管碧玲國台辦

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

澎恰恰突爆「社會新聞很快會出來」

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面