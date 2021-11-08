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民進黨團批朱立倫市長打臉主席　「乾脆主張核廢料放在國民黨」

▲▼立法院民進黨團「朱立倫四個不同意 他們三個不同意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「朱立倫四個不同意，他們三個不同意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

決戰年底4大公投案，民進黨立法院黨團書記長蔡適應8日表示，國民黨主席朱立倫曾經擔任過新北市長，對核電廠也發表過許多重要的言論，但是這次卻主張核四公投要投下同意，他的講法不太負責任，「乾脆主張合一、核二廠的核廢料放在國民黨中央黨部，乾式貯存場到處都可以蓋」。

民進黨立法院黨團8日上午召開輿情記者會，黨團幹事長劉世芳表示，針對年底的4大公投案，朱立倫帶領全黨發表了很多聲明，聲稱4項都要投下同意票，但是國民黨的3位諸侯，包括宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人，發表的言論好像不太一樣。

劉世芳說，國民黨現在最有資源、最有戰鬥力的3位首長，對於公投的態度跟朱立倫不太一樣，朱立倫可能要在內部的中常會、重要幹部會議要跟大家說清楚講明白，「你們的4個同意案，到底是一種政治操作，還是真正對國家未來的經濟發展有利」。

蔡適應指出，核四廠位在新北市，朱立倫在擔任新北市長的時候，也對核電廠發表過許多重要的言論，包括只要他有機會在任，絕對不允許核電廠的乾式貯存場能夠取得使用執照，「所以到目前為止核一、核二廠的核廢料，還真的是沒地方去，沒辦法發在乾式貯存場裡面」。

蔡適應認為，當朱立倫主張核四公投要同意時，他的講法不太負責任，「他乾脆主張核一、核二的核廢料，都放在國民黨中央黨部，乾式貯存場到處都可以蓋」，如果朱立倫敢這樣宣布，在議題上才會有一致性，否則看到在新北市的朱立倫打臉國民黨的朱立倫，令人覺得瞠目結舌。

蔡適應說明，對於核廢料要到哪裡去，北部地區的所有縣市長，都是抱持百分之百反對的態度，不僅乾式貯存場反對，長期貯存場也是反對，「當核廢料無法處理時，如何告訴我們核電廠要繼續營運」，新北市民也都表達非常明確的態度，就是反對核一、核二廠再度再延役。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，自從朱立倫上任以來，對於整個公投案的發言，國民黨的立場可以說是變來變去，對照朱立倫過去擔任執政首長時的態度，跟現在國民黨地方執政縣市首長的態度，「可以清楚看出這種對公投的態度，不是一個負責任、為台灣人民著想的態度」。

黃世杰強調，公投是公民權利的行使，但是應該建立在理性討論、政策思辯的基礎上，民進黨團不樂見這種對公投採取兒戲、政治鬥爭的態度，誠懇地呼籲台灣人民要冷靜看清楚，到底怎麼樣投票才是對台灣最有利。

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