　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

▲▼立法院民進黨團「憲政改革 即刻啟動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團副幹事長黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣17日報料，行政院副院長沈榮津利用公務時間宣傳4大公投，質疑違反行政中立。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰18日表示，沈榮津在相關場合代表政府，說明政府對於公投案的立場，「我們認為沒有任何問題」。

江啟臣17日在立法院質詢時爆料，沈榮津16日到漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，卻利用公務時間宣傳4大公投，質疑國防部行政不中立。國防部副部長王信龍回應，國防部所屬單位不可能有類似情形，「因為我們是依法行政，如果有就嚴辦」。

民進黨立法院黨團18日上午召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會，與會者包括黃世杰、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委管碧玲等人。黃世杰表示，關於公民投票跟《公務人員行政中立法》之間的規範，銓敘部已經做過很清楚的說明。

黃世杰說明，公民投票跟選舉罷免不同，主要是對事、對政策的討論，而不是對於政黨、候選人的支持或反對，依照《公民投票法》的相關規範，政府必須要為公投議題的政策提出說明，甚至是澄清資訊以及辯護，在辯論時還要擔任反方進行辯護。

黃世杰指出，《公務人員行政中立法》第10條也規定，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使，「這個要求跟職務上的權利權力、機會或方法，要有因果關係，才會有違法的問題」。

黃世杰強調，如果依照《公民投票法》的相關規定，政府要表達機關的立場或意見，如果只是針對一般民眾的呼籲跟說明，沒有觸犯《公務人員行政中立法》的問題，沈榮津在相關場合代表政府，說明政府對於公投案的立場，「我們認為沒有任何問題」。

管碧玲則表示，國民黨真的是睜著眼睛說瞎話，政府是公投提案的反方，政務官甚至政府的所有機關構，「他們為了公投涉及的議題，為政策作辯護這是義務」，連這種最基本制度面的ABC，都要拿出來藉勢藉端、做政治口水，把台灣這次的公投打亂到這種地步，她認為非常不可取。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／北市BMW遭重物猛砸！瞬間變敞篷
快訊／三重交流道嚴重車禍！南向入口封閉
全台最辣英文老師！學生爸示愛：要不要當孩子媽
星巴克「7項隱藏服務」全免費！她驚呆：超佛
LIVE／ET午間新聞：豐年果糖童星爆「一屍兩命」　肇事者僅
扮名醫蹂躪3少女！弄到「黑道大哥孫女」GG了
全台「禁養比特犬」實施日期曝！違規罰25萬
東區5妹惡整黑車畫面曝！　車主找到了
美女人妻瞞丈夫賣淫！客人太多要排隊　每晚價碼曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

人口老化嚴重！謝國樑推動志工銀行　鼓勵志工年輕化

「四個不同意」民調逆勢上漲　劉世芳坦言：差距已經明顯變小

「台美互信是毫無置疑」　顧立雄：拜習會前美先告知台灣

蔡雅瀅指三接現址藏斷氣風險　批中油不應改安全標準

林楚茵曝顏寬恒逃稅　「父欠債法拍、子籌錢買回」國稅局應徹查

民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

中共第三份歷史決議確立「習核心」　顧立雄曝：恐以斬首行動攻台

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

拜習會「中美破冰」　馬英九：對兩岸和平有重要意義

人口老化嚴重！謝國樑推動志工銀行　鼓勵志工年輕化

「四個不同意」民調逆勢上漲　劉世芳坦言：差距已經明顯變小

「台美互信是毫無置疑」　顧立雄：拜習會前美先告知台灣

蔡雅瀅指三接現址藏斷氣風險　批中油不應改安全標準

林楚茵曝顏寬恒逃稅　「父欠債法拍、子籌錢買回」國稅局應徹查

民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

中共第三份歷史決議確立「習核心」　顧立雄曝：恐以斬首行動攻台

張柏芝直播帶貨出包「報錯價格」！　搞烏龍認賠21萬：話都說了

房東寧空置不降租心態惹議　網諷：「士可殺不可辱！」

南台中利多爆發！　烏日高鐵特區3房1200萬將成常態

駕駛遭攔查嚇到全身顫抖　搜出「航海王」毒果汁包

21歲正妹罹罕見癌症　離世前「不停指眼睛」：想捐眼角膜

快訊／BMW「遭工地重物」猛砸！瞬間變敞篷　車主球打到一半傻眼

私菸案買50條菸緩起訴　李大維：陳敏華已調職不在特勤中心

「4是1否」再登記！台大醫列：混打前要考慮5件事　真實保護力曝

一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法

德州儀器新12吋廠明年動工　預計2025年開始投產

政治熱門新聞

周玉蔻爆料　顏寬恒：到底跟誰選

軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

快訊／扯！北市民預約流感疫苗竟打成莫德納

挺核四朱學恒反核言論被起底　神回應呼喚綠營加入

台北通又出包！議員爆「熊好券不能用」 北市：高流量造成效能消耗

快訊／貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風南山　新北消保官接獲申訴

蔡英文親主持「F-16V接裝典禮」　可掛新一代響尾蛇飛彈戰力提升

沈富雄轟陳時中混帳：拗高端混打不道歉

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

快訊／印度返台女「今再PCR又變陰性」

拜登口誤「台灣是獨立的」？　李大維不發一語

柯赴凱道送藍白拖　羅智強回贈墨鏡

軍公教調薪4％「雨露均霑」！助理、約聘雇也受惠

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

更多熱門

相關新聞

ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅公投綁大選、反萊豬同意過半

ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅公投綁大選、反萊豬同意過半

全國性四大公投12月18日舉行投票，藍綠立場持續對峙，由中選會舉辦的第二場公投說明會也在今天登場。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查，在4個公投案中，「公投綁大選」、「反萊豬進口」兩項獲得過半同意，同意與不同意比例差距皆為近兩成；而「珍愛藻礁」同意48%大於不同意37.7%，差距約一成；至於「重啟核四」同意45.3%與不同意43.9%比例僅差距1.4個百分點。值得注意的是，在此次調查中可以發現，民進黨所主張的「四個不同意」，支持度均有逆勢直追的趨勢，各項議題均呈現同意比例下滑、不同意比例提升

國台辦批修憲謀獨　管碧玲：覬覦台灣主權

國台辦批修憲謀獨　管碧玲：覬覦台灣主權

蔡碧仲：政府是公投反方　政務官該講不講是「失職」

蔡碧仲：政府是公投反方　政務官該講不講是「失職」

LIVE／公投第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

LIVE／公投第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

上班宣傳公投行政不中立？陳吉仲：兼顧

關鍵字：

公投江啟臣沈榮津民進黨團黃世杰管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

澎恰恰突爆「社會新聞很快會出來」

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面