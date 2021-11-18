民進黨團：沈榮津代表政府說明公投立場　沒有任何違法問題

▲民進黨團副幹事長黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣17日報料，行政院副院長沈榮津利用公務時間宣傳4大公投，質疑違反行政中立。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰18日表示，沈榮津在相關場合代表政府，說明政府對於公投案的立場，「我們認為沒有任何問題」。

江啟臣17日在立法院質詢時爆料，沈榮津16日到漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，卻利用公務時間宣傳4大公投，質疑國防部行政不中立。國防部副部長王信龍回應，國防部所屬單位不可能有類似情形，「因為我們是依法行政，如果有就嚴辦」。

民進黨立法院黨團18日上午召開「憲改是台灣的驕傲」暨輿情回應記者會，與會者包括黃世杰、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委管碧玲等人。黃世杰表示，關於公民投票跟《公務人員行政中立法》之間的規範，銓敘部已經做過很清楚的說明。

黃世杰說明，公民投票跟選舉罷免不同，主要是對事、對政策的討論，而不是對於政黨、候選人的支持或反對，依照《公民投票法》的相關規範，政府必須要為公投議題的政策提出說明，甚至是澄清資訊以及辯護，在辯論時還要擔任反方進行辯護。

黃世杰指出，《公務人員行政中立法》第10條也規定，公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使，「這個要求跟職務上的權利權力、機會或方法，要有因果關係，才會有違法的問題」。

黃世杰強調，如果依照《公民投票法》的相關規定，政府要表達機關的立場或意見，如果只是針對一般民眾的呼籲跟說明，沒有觸犯《公務人員行政中立法》的問題，沈榮津在相關場合代表政府，說明政府對於公投案的立場，「我們認為沒有任何問題」。

管碧玲則表示，國民黨真的是睜著眼睛說瞎話，政府是公投提案的反方，政務官甚至政府的所有機關構，「他們為了公投涉及的議題，為政策作辯護這是義務」，連這種最基本制度面的ABC，都要拿出來藉勢藉端、做政治口水，把台灣這次的公投打亂到這種地步，她認為非常不可取。