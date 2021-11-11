陳時中脫罩飆歌片瘋傳　蔡易餘：假訊息來亂台、朱立倫勿當協力者

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中遭爆防疫期間與商界大老聚餐，期間沒戴口罩、邊喝酒邊高歌，衛福部緊急澄清這是去年6月的影片。民進黨立院黨團幹事長劉世芳11日舉行記者會說，中國假訊息亂台又來了，呼籲國安單位注意；民進黨立委蔡易餘指控，該影片先在微博刊登，後來又在臉書、Line群組瘋傳，這種移花接木的手法非常惡劣，呼籲面對中國假訊息亂台，國民黨主席朱立倫勿當協力者。

劉世芳今天在民進黨團輿情記者會表示，網路瘋傳的這段影片，是在去年6月一級警戒期間拍攝，當時國民黨主席朱立倫也多次在公開場合脫口罩合影，可以看出，有人刻意發送假訊息，誤導陳時中在三級警戒期間參加飲宴活動。她並指，近期類似影片在社群平台瘋傳，其中還出現簡體字，呼籲國安單位注意，中國假訊息亂台又來了，對台灣社會穩定有影響。

蔡易餘則說，該影片昨天下午先在微博「台灣傻事」刊登，後來被上傳到臉書社團「爆料公社」、YouTube平台，甚至在Line群組轉傳，也有很多藍營人士刻意註解，陳時中在三級警戒期間飲宴，實際上卻是在去年6月應邀出席餐敘，並唱了兩首歌。

民進黨立委黃世杰指出，近期類似影片都是從微博流出，接下來又有很多藍營政治人物在臉書轉發，透過錯假訊息抹黑攻擊，呼籲民眾要看清楚，務必要小心、不要輕易被錯假訊息帶動，打擊對政府的信心。