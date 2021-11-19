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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營2022桃園市長黑馬曝光　陳時中空降輸在這3點

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

▲陳時中喝酒、唱歌的45秒影片在網路瘋傳。（圖／翻攝自網路）

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中去年喝酒唱歌的影片日前在網路上傳開，掀起各界熱議，連帶也讓明年地方選舉成為討論焦點。有地方綠營人士透露，原本陳時中有望空降，但受到喝酒影片影響，黨內打算將選情最激烈的桃園交給桃園市立委黃世杰，考量原因有3點，近日就會徵詢意願。

為了2022年地方選舉，各政黨近日接連動起來備戰，民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，到時將由黨主席蔡英文親自徵召六都市長。而被認為選情激烈的桃園市長一戰，綠營內部早在上個月就傳出曾徵詢衛福部長陳時中參選的意願，當時被點名為潛在人選的民進黨立委鄭運鵬，曾表示歡迎各縣市有實力的朋友到桃園服務，不過，黨內初選有個前提「實力一定要比我強，就能贏過國民黨」。

桃園市立委黃世杰（圖／翻攝自Facebook／黃世杰）

▲黃世杰（右2）被認為是最有可能接棒鄭文燦（左2）的黑馬人選之一。（圖／翻攝自Facebook／黃世杰）

沒想到原本最被看好的陳時中卻因為去年喝酒唱歌的影片在網路上傳開，恐怕無望空降桃園。地方綠營人士向《聯合新聞網》透露，過去的桃園市長都是在地出身，雖然陳聲量高，但關鍵是組織戰，若對上深耕地方的國民黨桃園市議長邱奕勝恐怕勝算不大；反觀桃園市立委黃世杰，第一，他曾擔任桃園市長鄭文燦的市府顧問，第二，他的父親是桃園農田水利會前總幹事，第三，他的政黨色彩不重，或許可以吸引較多中間選民。

黃世杰畢業於建國中學、台灣大學法律學系及社會學系雙學士、台灣大學法學碩士，後來前往美國哥倫比亞大學攻讀，取得法學碩士學位，並在2001年通過我國司法官特考和律師高考（第一名），曾擔任桃園市政府參議、顧問等職位。不過，外傳民進黨近日就會徵詢黃世杰的參選意願，但目前尚未取得相關單位證實。

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