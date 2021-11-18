麥當勞29項餐點漲價！內行人曝「2大破解點法」：CP值變高了

記者柯沛辰／綜合報導

台灣麥當勞18日宣布，考量整體營運策略，自本月24日凌晨零時起，將調漲15項主餐、14項點心與飲料，另有1項主餐、9項點心與飲料調降，還有2款分享餐停賣。由於漲的品項多是主餐，又多於調降數量，所以消息一出，許多網友立刻崩潰，但同時也有人感到慶幸，認為仍有方法應對，反應兩極。

從調整品項中可見，主餐單點價格，僅有嫩煎雞腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐皆調漲1至5元，平均調幅2.2％。點心與飲料部分變動較大，9項調降2至7元、14項調升3至7元，其餘15項則維持不變，平均調幅4％。

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▲麥當勞調整品項價格一次看；點圖可放大。（圖／麥當勞）

消息曝光後，許多網友紛紛轉貼報導，有不少人在留言區哀號「現在真的原物料都上漲了」、「汽水這麼廢敢漲15%」、「飲料漲到比超商還貴了」、「降那些貴到沒人點的根本來鬧的」、「玉米濃湯漲7塊真夭壽」、「玉米湯是在漲個什麼鬼？玉米期貨價格是跌耶」、「麥脆雞腿套餐漲10元要175，太誇張」、「看來只能吃蚵仔麵線了」。

不過，也有網友感到慶幸，分享應對攻略「好險有買甜心卡！薯條漲三元，飲料漲五元」、「1+1，cp值又上升了」、「甜心卡王道」、「1+1沒動=沒漲，會買套餐的哪差這十塊」、「點套餐影響不大，還可以接受」、「1+1麥克雞塊配玉米湯或成最大贏家」、「誰去麥當勞單點飲料，當然是搭餐或1+1啦！」

還有不少人認為，「物價漲成這樣，麥當勞撐這麼久算有良知了啦」、「早餐沒漲，勉強接受」、「上次漲價好像快兩年了，撐得有久勉強給推」、「麥香雞餐壓在一百大概是最後的堅持」、「漲飲料才聰明，真的照成本的狀況漲價，會變成漲一堆主食，然後飲料價格不變，多花錢的還是消費者」、「我朋友站櫃檯的，說單點飲料的比他想像的多，像學生或是陪小朋友吃的家長，常常就是點杯飲料而已」。

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