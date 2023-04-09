「形同休市」本周蛋價不變！　蛋農曝：產地價早就飆到62元

▲國內缺蛋危機仍未解除，產地價傳出每斤要價62元。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內缺蛋危機仍未解除，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今（9日）表示，目前全台產蛋率仍嚴重不足，進口雞蛋無法解決餐飲業務端的蛋荒，導致黑市猖獗，部分蛋農「擁蛋自重」，價格嚴重失序，報價已不具意義，短期內都不會調整蛋價，形同休市，因此，本周仍維持產地價45.5元、批發價55元。但有蛋農揭露，產地價早就調漲2次，現在每斤已飆破62元。

一名彰化蛋農指出，現在都不再發產地資訊，也不去動公告價，其實就等同休市，「誰有蛋就自己決定賣多少」，目前產地價每台斤已經飆到62元，正常出貨連運費一箱就要1260元，到消費端至少兩層轉手的價差，到零售端售價大概也在90元以上。但受到進口蛋風向影嚮，南部應該有大戶會急釋出，未來一周蛋價會比較亂，可能60到100元都看得到。

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陳進丁表示，進口雞蛋來台只暫時紓緩市場排隊買蛋人潮，餐飲消費端仍是供應吃緊，中南部禽場因配合蛋商、照顧對象不同，部分蛋農「擁蛋自重」，價格早已失序，畢竟在高成本、高風險的飼養成本下，有的蛋農當然會想多填補一些成本，因而提高蛋價，蛋商為了服務下游業者，也只能照單全收，從產地售出的箱蛋已經有一箱高達1500元，加上中盤與運輸成本後，到餐飲業者手上出現一箱2000元的雞蛋也不足為奇。

陳進丁說，上周因清明連假，比較沒有搶蛋人潮，但隨著母親節檔期將至，市場可能又會出現一蛋難求情況，雖然農委會進口種雞、獎勵復養措施，但目前中、小雞的缺口仍大，預計下半年才會陸續投入生產，蛋荒至少會持續到中秋節過後，但接著沒多久又要進入秋冬季的禽流感高峰期，蛋荒何時可解，仍難預期。