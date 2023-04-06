豬肉價格飆升怪誰？　李彥秀轟陳吉仲：就是不怪自己豬腦袋

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期豬肉批發價來到1公斤99.03元，創下歷史新高，引發民怨。對此，國民黨台北市議員李彥秀6日就在臉書大批農委會主委陳吉仲，怪疫情、怪豬瘟、怪烤肉、怪飼料、怪清明、怪休市、怪豬舍改建，就是不怪自己豬腦袋，這兩年來農委會已經變成「跳票委員會」、「藉口製造機」。

李彥秀細數這幾年豬肉漲價的脈絡，2021年7月，毛豬批發價格每公斤86元創歷史新高，農委會說「民眾防疫在家需求大增，加上夏天豬隻吃得少不易養大，因此量少價揚。」；2021年8月，毛豬價格續創新高，陳吉仲說「越南走私肉品中，驗出非洲豬瘟病毒，中秋節烤肉需求量增加，才導致肉品價格上漲。」；2023年3月，毛豬價格飄破每公斤90元大關，陳吉仲說「我家就是養豬的，先前疫病造成豬隻損失，加上飼料成本上漲，導致價格波動。」；2023年4月，毛豬批發價格每公斤批發價99.3元，創歷史新高，桃園、新竹等市場飆破百元。農委會說，「畜牧場配合豬舍改建，加上小豬下痢、藍耳病等疫病，清明節祭祀拜拜需求量增，加上市場休市三天，價格才飆升。」

李彥秀大批，「怪疫情、怪豬瘟、怪烤肉、怪飼料、怪清明、怪休市、怪豬舍改建，就是不怪自己豬腦袋」，從缺蛋、到豬肉價格飛天，這兩年來，農委會已經變成「跳票委員會」、「藉口製造機」，她再批，如果民進黨政府把「找藉口、想理由」的時間拿來解決問題，恐怕早就不缺蛋、早就吃到合理價格的豬肉了。

「人民要的是解方，不是解釋」，李彥秀大嘆，「是要有多無能，才能讓雞蛋與豬肉問題延燒兩年？」她提到，三月中旬，陳吉仲接受專訪時表示，「有做到正面的貢獻跟建設」，才有辦法繼續支撐在這裡，但她質疑，除了「陳吉仲奮鬥史」（2021年2月行政院長蘇貞昌百億養豬基金專案報告）外，陳吉仲究竟有什麼正面貢獻？

李彥秀不禁大酸，有一種好，叫「陳吉仲覺得自己很好」，台灣缺蛋、缺肉，就是不缺豬腦袋。