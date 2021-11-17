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雲林縣府五倍券回饋活動　今將20 萬張發票捐出助弱勢

▲雲林縣府將民眾兌換現金的發票捐給有愛心碼的32個弱勢團體，由縣長張麗善親自將這些匯集的愛心分贈給縣內慈善及弱勢機構。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府將民眾兌換現金的發票捐給有愛心碼的32個弱勢團體，由縣長張麗善親自將這些匯集的愛心分贈給縣內慈善及弱勢機構。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為挺在地產業，提升民眾消費意願，推出五倍券「遊雲林三大好」活動，其中 10%現金回饋項目民眾憑發票兌換現金，同時募得計 20 萬 968 張發票，經整理後於今(17)日由縣府將民眾兌換現金的發票捐給有愛心碼的 32 個弱勢團體，由縣長張麗善親自將這些匯集的愛心分贈給縣內慈善及弱勢機構。

縣長張麗善表示，每個團體將會有 6,200 張發票，希望發票都能中大獎，降低疫情所帶來的經濟衝擊與壓力。張麗善並指出，疫情對全球帶來巨大的經濟衝擊，弱勢團體的募款尤其困 難，希望藉此活動能有些幫助外，更希望拋磚引玉，喚起更多的迴響，共體時艱，尤其年終將至，期大家都能平安度過疫情難關。

現場家扶中心主任廖志文代表感謝縣府捐贈發票，同時表示疫情情間捐款幾乎少了一半以上，但因孩子無法上課，需要更大開銷，短短幾個月中心提供了 400 萬元給急難救助的家庭；為讓孩子們能夠度過寒冬，將於 12 月 5 日辦理歲末冬暖募款活動，請大家發揮愛心響應募捐。

►聽Podcast #我在案發現場

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