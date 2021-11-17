夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明：私領域不需浪費社會資源

▲遭週刊踢爆夜夜遊車河並與何淑峰「牽手情」，周勝考：只是好朋友在玩。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

四大公投在即，藍綠兩黨戰火燒的猛烈，11日平面媒體《周刊王》報導：新北市議會卻悄悄提早「藍綠大和解」。周刊記者多次直擊，有「小辣椒」之稱的新北市民進黨已婚女議員何淑峰（54歲）與國民黨籍議員周勝考（65歲）在夜晚共搭著黑色賓士「遊車河」，兩人趁四下無人在停車場內手牽手、親暱依偎，不倫戀情正在發展中。

對於《周刊王》的報導內容，17日新北市國民黨籍議員周勝考發表書面聲明如下：

1、本人與何淑峰議員在議會共事5屆20多年的議會同仁，因理念相近，18年前與阿羅哈客運董事長陳瑞鈴等共同幾位朋友締結為結拜兄妹，本人與何議員的兄妹情誼眾所周知，與本人家人亦互動良好。今日媒體所載之影像為兄妹間之互動，非媒體所報導超越界限的舉動。

2、至於媒體報導載著女子前往汽車旅館，事實為花蓮友人北上，委託本人代訂旅館，因許多飯店已改成防疫旅館，於是選擇代訂汽車旅館，當日載著共同友人前往送餐及探視。

3、媒體報導內容為私人生活領域，實不需浪費社會媒體資源，謹此聲明敘明如上，敬請諒察回歸市政討論。並對於不實報導將保留法律追訴權。

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